Joel Parra y su papel de revulsivo: "Me siento muy cómodo"

Joel Parra representa a la perfección la entrega y el compromiso con unos colores, ya sean los verdinegros en el pasado o los azulgranas en la actualidad. El catalán sigue sacando partido al enorme trabajo que hizo para bajar de peso sin perder su potencia y cada vez se atreve a más cosas.

A mes y medio de cumplir 26 años, el internacional español viene de anotar 16 puntos en la victoria en el Buesa Arena (91-97), con dos errores en el tiro, seis rebotes y +25 para lograr la mejor valoración del partido y convertirse en una de las piezas clave para Xavi Pascual.

Renovado hasta 2028, Parra debe aprovechar su momento para ganar en regularidad. Que esos 16 puntos tengan continuidad y... ¿qué mejor rival que uno tan físico como el Paris Basketball? El azulgrana habló este miércoles en la previa del duelo ante el cuadro galo sobre su rol y sobre el momento que atraviesa el equipo.

Joel Parra siempre se exige más / DANI BARBEITO

"Ser revulsivo y meter intensidad es lo que se me da bien. Me siento muy cómodo aportando energía para ayudar al equipo. No tengo el talento de Punter o de Clyburn para anotar. Mi talento es aportar energía, intensidad, rebote, defensa y meter los tiros que tenga. Es importante que cada uno tenga su rol y eso hace que el equipo sea tan completo", explicó.

Parra insistió en que es un partido "muy importante para seguir con esta dinámica de dos victorias. Es verdad que sufrimos cuatro derrotas seguidas, pero el equipo está trabajando muy bien y con muchas ganas. La semana que viene llega la Copa y la mejor forma de afrontarla es ganar los dos próximos partidos con los que somos y recuperar algún efectivo".

"Ganamos allí, pero es un equipo que juega muy rápido, a muchas posesiones Y después tienen a Hifi, que asume muchos tiros locos y mete bastantes. Tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos. Es un rival contra el que el jugador no está nunca cómodo, porque presionan mucho y hacen tiros rápidos todo el rato", enfatizó el exjugador del Joventut.

Joel Parra, centrado en el duelo ante el Paris Basketball / DANI BARBEITO

Sobre las cuatro derrotas seguidas que sufrieron, Parra cree que a todos los equipos "nos está pasando eso. Es una temporada muy larga, hay muchos partidos y es imposible estar siempre a tope y ganar todo. Tuvimos un bajón y ahora estamos en buena dinámica con dos victorias. Tenemos bajas sensibles, pero no es excusa y hemos de centrarnos en el París".

Al igual que Xavi Pascual unos minutos antes, el alero y ala-pívot hizo un llamamiento a la afición. "El Palau es muy importante para nosotros. La Euroliga está muy competida y hay muchos equipos empatados. Una doble jornada mala te mete al hoyo y una es buena te hace subir. Estos partidos son muy importantes, porque te dan un plus en la clasificación", añadió.