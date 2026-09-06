Joel Parra y Nkamhoua lideran a un 'centenario' Barça con luces y sombras

El nuevo Barça saldó su único amistoso de la pretemporada con una trabajada victoria en la prórroga ante un intenso MoraBanc Andorra (96-101) en una primera puesta en escena con luces y con sombras. El equipo será mucho más eléctrico, pero muchos triples no estuvieron bien elegidos (11/35) y se perdieron 17 bolas con una notable actuación de Joel Parra, Olivier Nkamhoua. En el año del Centenario de la sección se superaron los 100 puntos, algo que podría ser bastante habitual.

MoraBanc Andorra - Barça (baloncesto, amistoso), 06/09/2026 AMISTOSO AND 96 101 BAR Alineaciones MORABANC ANDORRA, 96 (21+27+23+17+8): James Akinjo (8), Kassius Robertson (13), 'Chumi' Ortega (2), Lazar Mutic (5), Artem Pustovyi (10) -cinco inicial-, Rafa Luz (6), Leon Radosevic (8), Aaron Best (10), Kyle Kuric (12), Wesley Iwundu (7), Owen Aquino (2) y Luka Bottirolli (13). BARÇA, 101 (26+20+19+23+13): Justin Robinson (4), Stanley Umude (14), Darío Brizuela (9), Joel Parra (13), Josh Nebo (9) -cinco inicial-, Umoja Gibson (6), 'Olek' Balcerowski (9), Tyrese Martin (16), Olivier Nkamhoua (14), Justin Minaya (3), Juan Núñez (2), Agustín Ubal (2) y Mohamed Dabone.

Aleksander Sekulic no pudo contar con el lesionado británico Tosan Evbuomwan, con el recién incorporado galo Yoan Makoundou ni con el nuevo capitán Kevin Punter por un tema de cargas de trabajo, mientras que en el bando contrario Zan Tabak tenía la baja de un jugador llamado a ser fundamental como es Cameron McGriff.

Los azulgranas demostraron de salida que durante muchos momentos de la temporada el ataque parecerá un concurso de triples y, con uno por cabeza de Stanley Umude, Justin Robinson y Joan Parra, se marcharon por 5-11. Otro del exbase del Paris Basketball aumentó más la renta hasta el 8-15 (min. 4:35).

Darío Briuela no estuvo bien en la primera parte / FCB

Tyrese Martin debutó con un triple muy bien trabajado (11-21) y anotó otro para devolver el +10 a los suyos (16-26), pero en los últimos dos minutos los ataques se tornaron más espesos por la buena defensa andorrana. Con el veterano Leon Radosevic como referente a sus 36 años, los de Zan Tabak cerraron el primer cuarto a cinco puntos (21-26).

Esas dudas en la recta final se multiplicaron en un segundo cuarto a medida que la defensa local presionaba más la línea de pase, lo que provocó dos pérdidas de Darío Brizuela. Dos canastas tras rebote ofensivo de Balcerowski (26-32) y otro triple de un Tyrese Martin que es 'canela fina' frenaron la línea ascendente de los andorranos, que seguían abajo (28-35, min. 14.49).

La irrupción del joven canterano Luka Bottiroli con ocho puntos seguidos relanzó a un MoraBanc Andorra que empató (38-38, min. 16:35) y se situó por delante con una canasta del 'Chumi' Ortega (40-38) y tomó un +5 con un triple a tabla del protagonista inesperado del mediodía (43-38, min. 17:20). El cuarto triple de Martin frenó la escapada y al descanso se llegó con 48-46.

Rafa Luz afronta su quinta campaña seguida en el Principat / BC MORABANC ANDORRA

El Barça recuperó sus nuevas señas de identidad tras el descanso y, con una defensa agresiva para correr en ataque, recuperó la delantera con un triple de Joel Parra que se iba a los 11 puntos (50-49) y se marchó tras el ingreso del jovencísimo Mohamed Dabone (52-59, min. 24:56), pero un triple de Aaron Best y dos del exazulgrana Kyle Kuric situaron un 61-59 en un santiamén.

Esas tres jugadas seguidas provocaron el tiempo muerto de Aleksander Sekulic y sembraron nuevas dudas en un Barça que fue a remolque de los locales, más aún tras la eclosión de otro ex como Artem Pustovyi (70-65 al final del tercer cuarto). Sí, el equipo corre mucho, pero en ocasiones hay que pensar más y entender mejor cada momento.

El último cuarto fue un juego del gato y el ratón, con el Barça tratando de marcharse y el MoraBanc Andorra haciendo la goma con las defensas ganando terreno a medida que el cansancio condicionaba los ataques. Darío Brizuela se rebeló ante su mal partido hasta entonces, se convirtió en el faro azulgrana y su noveno punto puso por delante a su equipo (77-79, min. 33:47).

Tyrese Martin dejó buenas sensaciones / FCB

Los triples de Wesley Iwundu (82-85) y de Kassius Robertson (86-86) mantenían a los del Principat con todas las opciones a 29.6 del final del partido. Nkamouah se hizo fuerte en el rebote ofensivo para adelantar a los suyos y en el último ataque el ex del Obradoiro fintó el triple y envió el partido a la prórroga con un tiro de dos (88-88).

El tiempo extra fue 'territorio Stanley Umude'. La intensidad del ex del Cedevita y sus seis puntos, dos robos y una asistencia fueron clave para una victoria que selló otro de los destacados, Nkamouah (96-101). Joel Parra fue el más destacado con un 'doble doble' fruto de sus 13 puntos y 11 rebotes (+19), junto al citado finlandés (14 puntos, ocho rebotes y +22).