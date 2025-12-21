Joel Parra gana importancia tras la lesión de Clyburn

En la larga lista de jugadores que han mejorado su rendimiento con Xavi Pascual, uno de ellos es Joel Parra. El catalán fue el segundo miembro de la plantilla que más tiempo pasó en pista en la increíble victoria del Barça ante Baskonia, superando los 43 minutos. Una señal de la importancia que va a tener en los próximos partidos tras la lesión de Will Clyburn en ese mismo partido.

El momento de los azulgrana es brutal, alcanzando las nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. En la misma sintonía que el equipo, Parra está firmando un gran mes de diciembre, destacando su actuación contra el MoraBanc Andorra en el Palau (24 puntos y nueve rebotes, además de ganar el MVP de la jornada) y en la victoria ante Baskonia (siete puntos y siete rebotes).

A pesar del gran esfuerzo en el duelo de Euroliga, el alero pasó en pista 20 minutos en el derbi contra su exequipo: el Joventut de Badalona. Parra volvió a mostrar una sólida versión, sobre todo en defensa y en la capacidad rebotadora. Desde el duelo en París, no baja de los siete rebotes por partido y su contribución en ataque es cada vez mayor. Una mejoría en ambos dos lados de la pista.

Joel Parra, luciendo la máscara en el duelo ante el Joventut / Enric Fontcuberta

"Estoy muy feliz por el cambio defensivo del equipo, todos hemos hecho un cambio de chip, de mentalidad. Todos sabemos que lo que más le gusta a Xavi es la defensa y así nos lo transmitió el primer día: o defiendes o aquí no tendrás sitio. Y al final quien juega lo hace para aportar al equipo y que ganemos, algo que es muy importante", reconocía Parra sobre la forma de trabajar de Pascual.

El catalán está enfocado en dar un paso adelante esta temporada, después de una primera más discreta de lo que se esperaba. Sin embargo, Parra ha mostrado su amor por el club y, sobre todo, el carácter suficiente para aparecer en los momentos clave y conectar con la afición cuando está en pista. Un perfil necesario en la plantilla y que ya goza de galones.

Pascual deberá cuidar los minutos de Parra en pista, ya que al Barça todavía le quedan por disputar tres encuentros antes de final de año. La lesión de Clyburn, con un tiempo estimado de seis semanas, aleja al estadounidense alrededor de quince partidos. Además del catalán, también se necesitará una buena versión de los extracomunitarios: tanto Myles como Miles.

Sensible baja de Clyburn

A sus 35 años, Clyburn estaba siendo decisivo en el Barça, a la par que Kevin Punter. El ex de la Virtus llevaba una racha espectacular con Pascual, anotando 28 puntos contra Olympiacos y 22 ante Estrella. Cuando se lesionó frente a Baskonia, llevaba 12 puntos. Quién sabe cuántos puntos habría logrado Will en un partido con tres prórrogas.

Es el momento de Parra. En enero, los blaugrana tendrán incluso dos Clásicos: el de ACB y el de Euroliga, ambos en Madrid. Si durante la próxima semana los de Pascual siguen a este nivel, no podrán empezar de una mejor manera el 2026, que el aficionado culé lo afrontará de una manera distinta a la que se esperaba hace apenas unas semanas, cuando el equipo iba en la dirección contraria a la actual.