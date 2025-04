Joel Parra: "El día del Bayern esto parecía un funeral"

A sus 25 años, Joel Parra no vive una temporada cualquiera. Su segundo curso vistiendo la camiseta del Barça arrancó tras superar una de sus mayores decepciones a nivel deportivo al quedarse fuera de la lista de Sergio Scariolo con la que España compitió en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Fue un punto de inflexión en su carrera y la culminación a un complicada primera campaña de azulgrana, en la que su realidad fue muy diferente a la vivida durante toda su carrera en el Joventut. Allí siempre fue un líder, desde la base como en los años en los que estuvo en el primer equipo bajo las órdenes de Carles Durán.

Tras un cambio de rutinas y una pérdida asombrosa de peso, Parra brilla en el Barça en una campaña ardua a nivel colectivo por las continuas lesiones, pero aprovechando las oportunidades que le da Joan Peñarroya. Imprescindible para el egarense, el internacional español compartió con SPORT sus sensaciones en la previa de uno de los momentos más trascendentales de la temporada, los cuartos de final de la Euroliga contra el AS Monaco.

¿Está en el mejor momento desde que llegó al Barça?

Creo que sí, tanto a nivel físico como de confianza. Todos en el club me están haciendo sentir muy cómodo y estoy contento con mi progresión. Estoy ayudando a ganar al equipo al máximo estos últimos meses con todas las bajas que hemos tenido. Y estoy muy contento, porque era lo que buscaba cuando salí del Joventut y vine al Barça.

¿Llegó a pensar que quizás no fue buena idea venir al Barça?

No fue fácil. Venía de jugar 30 ó 35 minutos en la Penya. Sabía adónde venía y tenía que aceptar el proceso, cogerlo de la mejor manera y seguir trabajando, que es lo que he hecho. Ponerme al servicio de las necesidades del equipo.

Da la sensación de que es un jugador inconformista...

Soy un chico ambicioso dentro y fuera de la pista. Me gusta mucho competir y también hacerlo conmigo mismo. Creo que lo bonito del deporte es mejorar cada día. Soy un jugador joven con mucho margen de mejora, así que valoro esa ambición como algo positivo. A nadie le gusta estancarse y tuve esa sensación el año pasado, así que recurrí a cómo podía mejorar, me puse en manos de profesionales y poco a poco van llegando los resultados.

Joel Parra vive su segunda temporada en el Barça de basket / Sandra Dihör

¿Qué nos puede contar de su cambio físico, con esa bajada tan importante de peso?

Todavía estoy en proceso, pero estoy muy contento con el cambio, de la mano de mi nutricionista Oriol Domènech y mi preparador físico Pau Vaccaro. Cuando me quedé fuera de los Juegos, sabía que debía dar ese paso, así que me puse en sus manos y ahora estamos tratando de mantener la línea. Con tantos partidos, durante la temporada es difícil ganar masa muscular. Para mi posición y mi estilo de juego soy un chico fuerte, con cuerpo, pero necesito coger más kilos de músculo. En el proceso teníamos claro que este año debía perder grasa corporal y no perder músculo. Ha sido espectacular. Este verano toca volver a trabajar con la ambición de aprovechar mi cuerpo al máximo.

¿Ahora se siente más 'tres'?

Me siento más ligero y más rápido, pero no os sabría decir. El año pasado no corría tanto. Lo que sí que noto más es la fatiga, el poder jugar un cuarto entero al máximo sin cansarme.

También es algo que no hizo la pasada temporada, porque no tenía tantos minutos...

Todo influía. Pasé de jugar 30 ó 35 minutos en el Joventut a jugar 5-10 aquí. Incluso recuerdo que estuve cinco partidos sin jugar, y así es más difícil coger el ritmo. Seguro que dentro de un mes salto más, soy más rápido... Me siento más ágil, con más explosividad para poder defender a jugadores pequeños.

Un gran momento de confianza

Está tirando mejor que nunca en Liga Endesa...

Yo siempre pienso en buscar el mejor tiro para el equipo y, si lo tengo, hacerlo con confianza. Puede ser mi mejor temporada en porcentajes, no sé, yo intento asumir los tiros que me dan mis compañeros y son los más oportunos.

Joel Parra, durante la entrevista con SPORT / Sandra Dihör

¿Qué le dice Joan, siente su confianza?

Estoy muy contento con él y nos entendemos muy bien. El pasado verano me dijo que fuera yo mismo, que me conocía de cuando nos habíamos enfrentado y que tuviese esa energía, esa ambición en pista y, sobre todo, que ayudase al máximo al equipo. Mi forma de ser y mi estilo de juego es dar el cien por cien, sobre todo en defensa. Yo no tengo el talento que puede tener Jabari Parker para anotar, pero tengo otras cualidades que a lo mejor otros compañeros no tienen o les cuesta más. Cuando doy ese plus de energía en pista ayudo mucho al equipo a competir y a ganar.

¿Había compartido vestuario alguna vez con alguien con tanto talento como Jabari?

Nunca. Sin ninguna duda es el jugador con el que he compartido vestuario que más talento y más facilidad para anotar tiene. A veces lo defiendes bien y te saca un tiro de los suyos... no puedes hacer nada. Aplaudirle y ya está.

La unión del equipo

¿Cómo han logrado hacer esa piña en el equipo cuando peor estaban las cosas?

No sé hasta dónde llegaremos, espero que muy lejos. Lo de este año es el claro ejemplo de lo que es un equipo con mayúsculas. Cuanto más adversidades hemos tenido es cuando hemos estado más unidos. También era un poco como jugar sin presión, somos los que somos, los roles están más definidos y sabes que vas a jugar, que lo tienes que hacer muy mal para no tener minutos. Al final es quitarte presión, y si la gente nos da por muertos, pues queríamos demostrar el equipo que somos. Hemos recuperado a Jan (Vesely) y parece que seamos 14 jugadores (ríe), pero nosotros y la afición tenemos que estar muy orgullosos por lo que ha demostrado este equipo ante las adversidades.

Joel Parra valoró para SPORT como será la eliminatoria del playoff de Euroliga ante Mónaco / Sandra Dihör

Si hace dos meses le dicen que acabarían quintos y jugarían el play-off contra Mónaco, ¿se lo habría creído?

Yo sí, yo confiaba en este equipo. Quizá se veía muy lejos y entiendo que mucha gente desconfiase, pero nosotros, que estábamos en el día a día, sabíamos del potencial que teníamos. El calendario era bueno, sabiendo siempre lo complicada que son la Euroliga y la ACB, pero teníamos partidos europeos en casa que podíamos sacar y que nos mantendrían con opciones de entrar en play-off tal y como hemos hecho. Nos lo transmitió el míster tras perder contra el Madrid en el Palacio, que confiásemos en nosotros, que teníamos opciones de hacer lo que hemos hecho.

El equipo nunca se rinde

¿Cómo se levantó el equipo tras el duro día ante el Bayern?

Fue difícil. Esto parecía un funeral. El equipo ha recibido muchos palos, se ha seguido levantando y lo del Bayern no fue excepción. Teníamos menos de 48 horas para jugar un partido más clave aún en Milán, y nos salió espectacular, controlando la situación los 40 minutos, con todo el mundo dando un paso adelante. El equipo superó así otro palo.

¿Cómo entendió el vestuario la decisión del club de no fichar pese a que se sucedían las lesiones?

Entendimos la situación del club, que tocaba ir a muerte con los que somos y que no podíamos hacer más. Nosotros elegíamos como cogerlo: llorar, dar pena y decir qué pobrecitos somos, que no puede venir nadie, o hacer lo que hicimos, coger el toro por los cuernos. Estamos los que estamos y vamos a luchar hasta el final. No sé hasta dónde llegaremos, pero lucharemos seguro. Joan (Peñarroya) nos lo dijo muy claro, habrá partidos que ganemos aunque pensemos que no se pueden ganar, y habrá otros que deberíamos vencer y que se perderán por el mismo motivo.

La buena relación con Punter

El Barça se ha asegurado la renovación de Kevin Punter. ¿Cómo es compartir vestuario con él?

Me ha sorprendido mucho. Nos habíamos enfrentado cuando yo estaba en la Penya y él en Partizan, y ya se veía el talento que tiene. Si no lo conoces y lo ves fuera de pista, parece un chico serio que va un poco a la suya, pero es uno de los que más hablo con él y con los que más vamos a cenar juntos fuera. Su ética de trabajo es de un profesional increíble, no solamente con lo que en el partido. Siempre está antes que los demás en las camillas, en el gimnasio haciendo sus rutinas... Es muy profesional y es un ejemplo para los jóvenes y para todo el mundo.

Joel Parra, en un clásico de Liga Endesa ante el Real Madrid / ACB Photo - Marc Graupera

¿Cómo se han tomado que el rival en el play-off de la Euroliga sea el Mónaco?

Ha sentado bien, porque tenemos una semana libre y de descanso (ríe), que es lo principal. Evitamos a los griegos, aunque hemos competido muy bien contra ellos. Lo importante era evitar jugar el play-in, lo hemos conseguido. Era ungran objetivo después de todo lo que hemos pasado y esta semana nos viene bien para cargar pilas, para que Jan (Vesely) vuelva a la dinámica. Mucha gente dice que ya nos vemos en la Final Four, pero el Monaco es un equipazo, tiene una superplantilla y han fichado a Daniel Theis, que es diferencial. Entiendo la alegría de la afición, pero hay que ir con el máximo respeto y con ambición, sabiendo que no será fácil. El club y los compañeros lo tienen muy claro.

Con todas las lesiones, ¿realmente pensó que era su momento para ser importante en el equipo?

Está claro, al final los jugadores también somos egoístas a nuestra manera y queremos lo mejor. Cuanto estábamos todos, mi rotación era más corta, de 10 o 15 minutos. Era el momento de demostrarlo, de hacerme un hueco no solo ahora, sino de cara a la temporada que viene y a que se me tenga más en cuenta. A ese nivel personal, soy ambicioso y siempre quiero demostrar el jugador que soy y lo que puedo hacer en el Barça, siempre respetando al equipo.

Apoyo total a Peñarroya

Uno de los deportes favoritos de la temporada ha sido criticar a Peñarroya. Con lo que ha dicho, queda claro que el equipo ha estado con el entrenador...

El equipo siempre ha estado con el míster. No hemos escuchado lo que se decía externamente, lo que se comentaba en la prensa. Somos profesionales y con todo lo que hemos demostrado y estamos demostrando, poner en duda que hayamos estado con Joan me parece una falta de respeto. Siempre hemos demostrado apoyo hacia él.

Joel Parra se ha convertido en un jugador imprescindible para Joan Peñarroya / ACB Photo - Miguel Ángel Polo

Son ya más de 50 partidos en Euroliga desde que fichó por el Barça. ¿Cómo ha vivido esta enorme igualdad?

Es increíble lo que vivido estos dos años. El año pasado, sin tanta mala suerte con las lesiones, tuvimos más facilidades y el cinco inicial estaba más claro. Desde que llegué al Barça es lo que buscaba, jugar en la máxima competición de Europa, por no decir del mundo. Llevo años siguiendo la Euroliga y lo de esta liga regular ha sido una barbaridad, con todo por decidir hasta la última jornada. Pero es que en la ACB cada año mejoran los equipos. No sé lo que nos deparará el futuro, porque cada año es más difícil ganar y eso para el jugador es muy bonito.

¿Lo veremos en el Eurobasket?

Es la intención. Al final nunca se sabe, pero siempre que pueda ir con la selección, iré. Después ya es decisión de Sergio (Scariolo) el llevarme o no, pero yo siempre quiero estar con la selección y ayudarlos al máximo.