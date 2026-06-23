Joel Parra y la confianza del Barça en la final ACB: "Tenemos hechas las maletas para ir a Valencia"

Pese a la dolorosa derrota ante Valencia Basket (80-88) en el tercer partido de la final de la Liga Endesa, la confianza sigue intacta en el vestuario del Barça. Así lo trasladó ante los medios un Joel Parra que pronunció a algo más de 24 horas de volverse a citar ante el cuadro taronja, de nuevo con el Palau como escenario.

"Convencido de que mañana ganaremos y convencido de que iremos a Valencia. Sabemos que es complicado, sabemos el equipo que es Valencia Basket, pero cuando comenzaron estas finales sabíamos que iba a ser una serie muy larga, muy física, y en la que también tenemos que estar muy preparados mentalmente, y es lo que está siendo", comentó un Parra que destacó la importancia de igualar la batalla física ante el conjunto de Pedro Martínez.

Joel Parra, ante los medios de comunicación / ACB Photo - David Grau

La importancia de igualar la intensidad física

"Durante estos tres partidos se ha visto un poco lo mismo, mucho físico, un juego muy físico donde ellos intentan correr mucho, donde proponen muchas situaciones individuales. Nosotros hemos propuesto varias defensas diferentes, pero sí, al final tenemos que igualar sobre todo su nivel físico, porque si no es muy complicado competir contra ellos. Ayer, cuando remontamos, fue porque igualamos su nivel físico. No les dejamos jugar cómodos, es algo que ellos nos están haciendo mucho daño, no nos dejan jugar en nuestros espacios, no nos dejan bloquear. Así que creo que, al final, la tónica pasa por igualar su nivel físico", explicó.

Parra también desveló lo que le faltó al equipo, tras firmar un parcial de 20-2 con el que empataron el choque a 73, aunque finalmente no pudieron apuntarse el triunfo.

El Palau afronta el cuarto partido de la final de la Liga Endesa / Valentí Enrich

Lo que necesita el Barça para empatar la final

"Al final llegamos un poco con las energías bajas, apurados. Ellos nos meten el triple de Badio que nos mató un poco. Pero estábamos ahí dentro del partido y luego fueron un par de situaciones ofensivas y defensivas en las que no estuvimos bien y les dimos otra vez esa ventaja de 6-7 puntos. Pero bueno, creo que al final, antes de llegar a esa remontada, hicimos bastantes cosas mal que permitieron que se fueran de tantos puntos, sobre todo también a nivel de acierto de Montero, que nos está haciendo mucho daño, no sabemos cómo pararlo exactamente. Cuando hemos mostrado ese carácter, ese nivel físico y esa dureza, los hemos puesto en problemas. Será el cuarto partido, sabemos que al final los dos equipos estamos cansados, que ellos juegan a ese ritmo, pero tenemos que igualarlos si queremos tener la oportunidad de ir a Valencia".

El '44' del Barça también valoró la gran actuación que está llevando Jean Montero en esta eliminatoria, afirmando que está siendo uno de los elementos que no están sabiendo detener.

Los problemas con Jean Montero

"La verdad es que está jugando increíble. Ya no solo por su nivel de anotación individualmente, sino también por generar para sus compañeros. Es la pieza clave, es el talón de Aquiles que estamos teniendo en esta serie. Esperemos que mañana, con mucho más contacto, con mucha más defensa colectiva, porque al final a un jugador con estas características no solo tienes que ponerle un jugador y dejarlo ahí. Tenemos que hacer una defensa colectiva e intentar pararlo, sabiendo que al final acabará metiendo sus puntos, pero si podemos reducir esos problemas que estamos teniendo, pues mucho mejor".

Joel Parra trata de taponar a Jean Montero / Valentí Enrich

Con las maletas hechas para jugar en Valencia el sábado

Por último, y sobre esa confianza que tiene el equipo en regresar al Roig Arena el próximo sábado, Parra no pudo expresar mejor el ánimo del vestuario ante la batalla de este miércoles. "El mensaje que le enviamos al aficionado es que las maletas las tenemos hechas ya para Valencia, que mañana los esperamos con todo. Tenemos que ganar sea como sea. Es un partido no solo bonito para el espectador, sino que es un partido que cualquier jugador de base, como nosotros, desea y espera. Nosotros lo dejaremos todo, con nuestros altibajos, porque delante tenemos un equipo como Valencia que lo está demostrando no solo en esta serie, sino durante toda la temporada, que está haciendo una gran temporada y que es un equipo muy completo. Pero nosotros mañana tenemos la mentalidad de que ganaremos. Sabemos las dificultades, pero tenemos que ganar sea como sea", concluyó.