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BALONCESTO

El Joel Parra más comprometido: “Daré el 100% para defender este escudo como se merece”

Tras alargar su contrato hasta 2030, el alero azulgrana está orgulloso de lucir la camiseta del Barça y motivado para devolver la grandeza a la sección blaugrana

Joel Parra se ha mostrado feliz de la confianza del club y sus ganas de triunfar de blaugrana

Joel Parra se ha mostrado feliz de la confianza del club y sus ganas de triunfar de blaugrana / FCB

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Joel Parra llegó aBarça con el objetivo de dar un paso más en su trayectoria profesional y desde el primer día se ganó el cariño de la afición azulgrana a base de un trabajo incansable y un crecimiento constante que le han llevado a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Un compromiso con el club blaugrana que le ha valido su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2030 a pesar de los rumores que apuntaban a su salida con ofertas en la mano. Ha decidido ser fiel al Barça.

Estoy muy contento por la confianza y la oportunidad que me están dando, cuando llegué buscaba tener este protagonismo e intentaré devolver la confianza con esfuerzo, trabajo y siendo un ejemplo”, dijo en declaraciones a los medios del Club.

Parra ha ampliado su contrato hasta 2030 en su deseo de ganar títulos con el Barça

Parra ha ampliado su contrato hasta 2030 en su deseo de ganar títulos con el Barça / FCB

"Años complicados"

El ‘44’ azulgrana es consciente de que “han sido años complicados a nivel de títulos, del día a día, de lesiones”, pero no tiene ninguna duda de que “volveremos a hacer un proyecto nuevo, con caras nuevas, se está trabajando muy bien para hacerlo de la mejor manera posible” y tiene claro el mensaje para la afición: “Los que estemos daremos el 100% para defender este escudo como se merece”, dice Parra que ya tiene perfilados a sus compañeros de posición de cara al próximo año.

Joel Parra, uno de los líderes del Barça

Joel Parra, uno de los líderes del Barça y que siempre aporta energía al grupo / Dani Barbeito

Con un largo periodo por delante antes de volver a vestirse de corto, Parra explica que se encuentra “con muchas ganas y motivado por este nuevo reto”, consciente de que “en el baloncesto actual hay tantos partidos y tanta carga que todo el trabajo que puedas hacer durante el verano te servirá para estar mejor físicamente, llegar con buen tono a la pretemporada y sin molestias. Eso me permitirá llegar de la mejor manera posible y competir por todo, que es lo que queremos”,explicó.

El alero ha mejorado sus registros temporada tras temporada. Aun así, gracias a su personalidad y su ética de trabajo, confía en seguir aumentando las cifras. “Cuando llegué me marqué el objetivo de ir creciendo poco a poco, como jugador y como persona. Estoy contento y orgulloso de todo el trabajo que estoy realizando, pero sé que todavía puedo dar más pasos adelante y esa es la mentalidad que tengo de cara a estos años”.

Plena madurez deportiva

Tras unos años complicados, está convencido que la sección blaugrana irá para arriba

Tras unos años complicados, está convencido que la sección blaugrana irá para arriba / FCB

En plena madurez deportiva, ha tenido claro que su futuro pasa por el Barça en un mundo del basket donde la fidelidad a un club cada vez es más difícil. Parra ya ha disputado un total de 223 partidos vistiendo los colores del Barça, 112 en la Liga Endesa, 97 en la Euroliga, 6 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 7 en la Lliga Catalana.

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La afición del Palau podrá disfrutar cuatro temporadas más del ‘44’ que ha mostrado un deseo de triunfar y ganar títulos tras unos años complicados.

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