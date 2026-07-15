El Joel Parra más comprometido: “Daré el 100% para defender este escudo como se merece”

Joel Parra llegó al Barça con el objetivo de dar un paso más en su trayectoria profesional y desde el primer día se ganó el cariño de la afición azulgrana a base de un trabajo incansable y un crecimiento constante que le han llevado a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto.

Un compromiso con el club blaugrana que le ha valido su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2030 a pesar de los rumores que apuntaban a su salida con ofertas en la mano. Ha decidido ser fiel al Barça.

“Estoy muy contento por la confianza y la oportunidad que me están dando, cuando llegué buscaba tener este protagonismo e intentaré devolver la confianza con esfuerzo, trabajo y siendo un ejemplo”, dijo en declaraciones a los medios del Club.

Parra ha ampliado su contrato hasta 2030 en su deseo de ganar títulos con el Barça / FCB

"Años complicados"

El ‘44’ azulgrana es consciente de que “han sido años complicados a nivel de títulos, del día a día, de lesiones”, pero no tiene ninguna duda de que “volveremos a hacer un proyecto nuevo, con caras nuevas, se está trabajando muy bien para hacerlo de la mejor manera posible” y tiene claro el mensaje para la afición: “Los que estemos daremos el 100% para defender este escudo como se merece”, dice Parra que ya tiene perfilados a sus compañeros de posición de cara al próximo año.

Joel Parra, uno de los líderes del Barça y que siempre aporta energía al grupo / Dani Barbeito

Con un largo periodo por delante antes de volver a vestirse de corto, Parra explica que se encuentra “con muchas ganas y motivado por este nuevo reto”, consciente de que “en el baloncesto actual hay tantos partidos y tanta carga que todo el trabajo que puedas hacer durante el verano te servirá para estar mejor físicamente, llegar con buen tono a la pretemporada y sin molestias. Eso me permitirá llegar de la mejor manera posible y competir por todo, que es lo que queremos”,explicó.

El alero ha mejorado sus registros temporada tras temporada. Aun así, gracias a su personalidad y su ética de trabajo, confía en seguir aumentando las cifras. “Cuando llegué me marqué el objetivo de ir creciendo poco a poco, como jugador y como persona. Estoy contento y orgulloso de todo el trabajo que estoy realizando, pero sé que todavía puedo dar más pasos adelante y esa es la mentalidad que tengo de cara a estos años”.

Plena madurez deportiva

Tras unos años complicados, está convencido que la sección blaugrana irá para arriba / FCB

En plena madurez deportiva, ha tenido claro que su futuro pasa por el Barça en un mundo del basket donde la fidelidad a un club cada vez es más difícil. Parra ya ha disputado un total de 223 partidos vistiendo los colores del Barça, 112 en la Liga Endesa, 97 en la Euroliga, 6 en la Copa del Rey, 1 en la Supercopa de España y 7 en la Lliga Catalana.

La afición del Palau podrá disfrutar cuatro temporadas más del ‘44’ que ha mostrado un deseo de triunfar y ganar títulos tras unos años complicados.