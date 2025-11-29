Joaquim Boumtje Boumtje, otra ‘fuerza de la naturaleza’ de la cantera blaugrana

Si todas las miradas acostumbran a irse en el Barça U22 en la figura de Dabone, en el duelo ante el Madrid, el segundo clásico en la Liga U22 con clara victoria azulgrana (69-93) tuvo como gran protagonista a otro de los alumnos aventajas del filial blaugrana, el ala-pívot estadounidense, Joaquim Boumtje Boumtje.

El blaugrana dio un autentico recital en la victoria de filiales al finalizar con 29 puntos y con una serie de 8 de 11 en triples, con 6 de 7 en la primera parte, y además contribuir con seis rebotes y un total de 29 de valoración, siendo el jugador más desequilibrante del Barça.

Boumtje eclipsó en esta ocasión a Mohamed Dabone, que se quedó en unos discretos 16 puntos, ocho rebotes y 15 de valoración, con alguna acción espectacuiar, marca de la casa, mientras que otro pujante jugador como Abdrahamane Kone, aportó otros 14 puntos y cinco rebotes.

Boumtje lideró el triunfo blaugrana ante el Madrid, en la Liga U22 / FCB

Convocado por Estados Unidos

El chaval de 16 años y 2,09 tiene pasaporte estadounidense, y sus buenas actuaciones en la cantera azulgrana llevaron al Team USA a fijarse en él a pesar de jugar en Europa y le convocó el pasado mes de octubre a una concentración de su país para preparar el Mundial Sub17 que se jugará en Turquía del 27 de junio al 5 de julio próximo.

Boumtje fue el más destacado en la victoria ante el Madrid, demostrando el talento que atesora este ala-pívot de 16 años / FCB

Y es que el camino de Boumtje hacia Barcelona arracó hace tres temporadas cuando aterrizó en el Barça procedente de un programa formativo de jóvenes jugadores, el Team Speights Elite, localizado en Florida. Su padre, el camerunés Rubén Boumtje Boumtje, tiene pasado en la NBA con los Portland Trail Blazers entre 2001 y 2004, y también vivió la experiencia europea en equipos como el ALBA Berlín y el Bayern Múnich.

Boumtje Boumtje estuvo trabajando en la pretemporada con el primer equipo del Barça junto a las otras dos grandes promesas del equipo, Sayon Keita y Mohamed Dabone, y de hecho, ya tuvo la oportunidad de jugar unos minutos en el primer encuentro de pretemporada ante el París Basketball, en el ‘stage’ de Encamp.

Boumtje estuvo en la pretemporada del Barça en Andorra con Keita y Dabone, entre otros / FCB

De momento, su presencia en el primer equipo se limita a algunos entrenamientos y su evolución llega en los encuentros de la Liga U y en el junior preferente, donde muestra todo su potencial como hizo en el Clásico ante el Madrid y que muchas universidades siguen de cerca de cara a 2027.