Joaquim Boumtje-Boumtje destroza a Zalgiris y la NCAA se frota las manos

El Barça pasó por encima de Zalgiris (110-80) en el segundo duelo del grupo B del Adidas Next Generation Tournament. Un triunfo que aclara la situación para la última jornada: si el equipo blaugrana vuelve a ganar, estará en la gran final del domingo. Y motivos hay a raudales para creer en ello, después de la exhibición ofensiva ante la impotencia de los lituanos.

Como sucedió en el primer partido contra Estrella Roja, el conjunto de Álvaro Salinas salió algo dormido a pista. Los lituanos empezaron por delante y no se volvieron a ver con esa ventaja en todo el partido. No tardarían mucho en llegar los puntos de Nikola Kusturica, que estuvo más acertado en este segundo duelo, y la gran exhibición de Joaquim Boumtje-Boumtje, el hombre del partido (24 puntos).

Mohamed Dabone acusó en exceso las tres faltas personales que le pitaron en poco más de un cuarto. El de Burkina Faso pasó más tiempo en el banquillo de lo esperado por esa circunstancia. Sin embargo, no fue el día en el que el Barça necesitara más la anotación anterior, y es que los exteriores estaban precisamente muy inspirados, por encima del 50% desde el triple.

Unos porcentajes a los que contribuyó en gran medida Boumtje-Boumtje, que se atrevía a lanzar desde casi el centro del campo y anotaba. Se le caían los puntos. Nada que ver con Zalgiris, que necesitaba ataques con segundas oportunidades para conseguir hacer daño en la zona. Forzaban faltas, pero tampoco sumaban mucho desde el tiro libre (61,5% de acierto hasta el último cuarto).

En definitiva, como sucedió en la fase previa de Bolonia, el próximo jugador de Duke fue lo más destacado del encuentro. Fue una pesadilla desde el triple (5/6 en la primera mitad), pero también en la zona, desde donde cogía vuelo para colgarse del aro en varias ocasiones. La gran racha de puntos consecutivos le provocó una sonrisa, que iba dirigida hacia el banquillo. Se lo estaba pasando bien.

La segunda parte, después de que los blaugrana se fueran con una ventaja mayor de 20 puntos a los vestuarios, fue un absoluto trámite. Los de Álvaro Salinas no levantaron el pie del acelerador y aprovecharon para seguir anotando triples y buscando los 100 puntos en el choque, un objetivo que no consiguieron contra Estrella Roja (97 puntos) y que se trataba de una espinita clavada.

Tras este triunfo, el Barça se jugará el pase a la final de la Euroliga junior contra el U18 Next Gen Team 3SSB Roster, un equipo lleno de estrellas que ha ganado tanto a Zalgiris como a Estrella Roja. Por tanto, quien gane pasará a la final. Y parece difícil que el rival no vaya a ser el Real Madrid, que está mostrando también una gran versión en la capital de Grecia.