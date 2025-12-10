Joan Peñarroya será el nuevo entrenador del Partizán de Belgrado

El pasado 9 de noviembre, el Barça hizo oficial la destitución de Joan Peñarroya al frente del equipo de baloncesto. Un despido condicionado por la mala dinámica del equipo traducida en un número alto de derrotas, mal juego, y una situación crítica en Liga Endesa, con cuatro tropiezos tras las primeras seis jornadas.

La salida de Peñarroya sirvió para tratar de poner fin a una errática travesía por la que transitaba el baloncesto azulgrana, pero ni mucho menos el técnico egarense era el único problema dentro de la sección. Con el regreso de Xavi Pascual al Barça, la situación anda por buen camino, con cuatro triunfos consecutivos tras el tropiezo inicial en Estambul ante Anadolu Efes.

Pascual tomará el mando del Barça después que Joan Peñarroya haya sido capaz de enderezar el buque blaugrana / SPORT

Peñarroya, con experiencia en Euroliga tras sus etapas en Valencia Basket, Baskonia y el propio Barça, cuenta con cartel en la máxima competición continental. De hecho, antes de la llamada del conjunto catalán en 2024, ya valoraba salir al extranjero, tras toda una trayectoria como técnico en Andorra y en el baloncesto nacional.

Desde Serbia dan por hecho su fichaje por el Partizán

Una aventura continental que parece que ahora sí que tomará, con el término aventura en el sentido más literario de la palabra. Según apunta 'Meridian Sports', el técnico catalán llegará al Partizán de Belgrado para sustituir a toda una leyenda y un icono, no solo del club, sino del baloncesto serbio como es Zeljko Obradovic.

Obradovic se mostró muy molesto con sus jugadores en una nueva derrota del cuadro serbio / EUROLEAGUE

El nueve veces campeón de la Euroliga dimitió hace semanas tras unos años en los que Partizán ha estado lejos de los objetivos que se le presuponían en el campeonato europeo. El equipo nunca levantó cabeza de aquel playoff ante el Real Madrid (el de la llave de judo de Guerschon Yabusele sobre Dante Exum) en el que dominaban por 0-2 y acabaron eliminados, y en las dos últimas campañas, no han logrado billete para las eliminatorias previas a la Final Four.

El medio serbio habla de un contrato para lo que resta de temporada y una más, y lo cierto es que Peñarroya va a tener que llevar a cabo una doble tarea: la de entrenador y la de 'bombero'. Lo que se vivió en el último partido de Euroliga de Partizán en el Belgrado Arena fue, sencillamente, surrealista, con una de las aficiones más fieles del viejo continente abucheando a unos jugadores cuyo rendimiento hartaron a un Obradovic que presentó su dimisión.

Reencuentro con Jabari en un ambiente crispado y caldeado

Efectivos como Duane Washington o el propio Jabari Parker, con el que apunta a reencontrarse Peñarroya, no daban crédito a lo que les estaba tocando vivir, pero fue su capitán, Vanja Marinkovic, quien les hizo tenerse que quedar a aguantar el chaparrón. Peñarroya también se reencontrará con el alero serbio tras coincidir en Baskonia.

Jabari Parker está viviendo un momento complicado con la camiseta del Partizan / EUROLEAGUE

Por lo tanto, y únicamente a falta de confirmación oficial, todo apunta a que Peñarroya se hará cargo de un Partizán con mucho margen de mejora en Euroliga (16º 5-9), y que anda algo mejor en la Liga Adriática (2º 6-1). Además, tocará no perder de vista el próximo 9 de enero (20:30h CET), en el que Peñarroya visitará el Palau con su nuevo equipo.