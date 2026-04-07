Joan Peñarroya, el respeto unánime de la afición y un milagroso 'seis de seis'

Sin apenas tiempo para recomponerse después de su traumática experiencia como entrenador del Barça con unos meses finales realmente complicados, Joan Peñarroya fue valiente e incluso algo inconsciente cuando aceptó la oferta de un Partizan convertido en un polvorín por lo sucedido en torno a la destitución del gran ídolo de la afición, Zeljko Obradovic.

El 23 de diciembre, el equipo 'crno-belo' presentaba un balance de seis victorias y 11 derrotas, con un divorcio total entre la afición y algunos jugadores en particular a quienes consideraban responsable de la marcha del 'Viejo Zorro', lo que acabaría llevándose por delante a Tyrique Jones (Olympiacos) y, semanas después, al exbarcelonista Jabari Parker (juega en el Joventut como cedido).

Peñarroya, con Carlik Jones, Bruno Fernando e Isaac Bonga / X (TWITTER)

De llenos históricos con casi 20.000 espectadores, el Belgrade Arena en la zona de Novi Beograd no llegaba ni a los 5.000. "¡Obradovic Zelkjo!", repetía a gritos la afición en el calentamiento. Además, Peñarroya no podía contar con el lesionado Carlik Jones (la estrella del equipo se había lesionado en febrero) y después fueron cayendo Shake Milton, Vanja Marinkovic y Dylan Osetkowski por aquel famoso positivo que frustró su llegada al Barça.

Sin embargo, el egarense ha obrado un milagro en varias etapas con un denominador común: el trabajo. Es decir, la misma metodología que en el Barça, sin una mala palabra ante la dejadez de la Junta Directiva ni contra sus jugadores y con un compromiso tal que no dudaba a la hora de bajar la cabeza y asumir las críticas. Algunas, por cierto, en determinadas plataformas por supuestas estrellas de los banquillos que no han ganado ni en la videoconsola.

Peñarroya está realizando un sensacional trabajo en Belgrado / X (TWITTER)

Ese trabajo y esa disciplina le llevaron a prescindir de Jabari Parker y a trabajar de manera denodada hasta conseguir que el equipo se convirtiese en una piña, lo que fue llenando poco a poco las gradas del Belgrade Arena. El día del partido contra el Madrid, el Partizan compitió hasta el final pese a las bajas (78-74) y Peñarroya tuvo que saludar al entrar en el pabellón, en la presentación y al salir.

Coincidiendo con la vuelta de Carlik Jones, el conjunto serbio es la sensación de la Euroliga con seis victorias seguidas, la mejor racha en la historia del club. No llegará ni al play-in, pero se podría quedar muy cerca si gana los tres partidos que le restan. Además, lidera la AdmiralBet ABA League con 19 victorias y tres derrotas (perdió el pasado fin de semana ante el Buducnost por 95-89), por delante del Dubai (19-3) y del Estrella Roja (17-5).

Tras caer en las semifinales de la Copa de Serbia ante el Mega Basket sin apenas jugadores (la normativa tan solo permite cuatro extranjeros) y en la pista del Fenerbahçe (81-78), el Partizan ha derrotado de manera sucesiva a la Virtus (82-88), al Dubai (88-74), al Paris Basketball (81-90), al ASVEL (79-78), al Valencia Basket en la prórroga (110-104) y el pasado viernes al Estrella Roja en un derbi eléctrico (82-89).

Peñarroya necesitaba y merecía que las cosas le fuesen bien tras ser tratado injustamente por una parte importante de la afición blaugrana, que prefirió centrar sus iras en el técnico catalán en lugar de ver que la estructura de la sección no funciona y que ese deterioro ya se llevó por delante a Roger Grimau y ha estado a punto de llevarse por delante al mismísimo Xavi Pascual. Si gana la AdmiralBet ABA League, habrá triunfado con todos los honores.