Joan Peñarroya ya tiene a su nueva estrella: Ethan Thompson ficha por el Partizan

Refuerzo de lujo para Joan Peñarroya y su Partizán. Después de un verano de muchos cambios en el conjunto serbio, el entrenador catalán celebra la llegada a Belgrado de uno de esos jugadores llamados a hacer cosas importantes en la próxima edición de la Euroliga.

Se trata de Ethan Thompson, un escolta puertorriqueño nacido en Estados Unidos hace 27 años, y que de la mano del Partizán y del técnico catalán, vivirá su primera aventura en el baloncesto europeo.

Ethan Thompson, nuevo refuerzo exterior para el Partizán de Peñarroya

Después de empezar a dar sus primeros pasos en el baloncesto en el Instituto californiano de Harbor City, Thompson estuvo cuatro años (2017-2021) en la Universidad de Oregon State. En su último año promedió 15,7 puntos por partido, pero esos números no fueron suficientes para que fuese elegido en el draft de la NBA de 2021.

Tras disputar la Summer League de aquel mismo año con los Chicago Bulls, el nuevo exterior de Partizán arrancó un camino en la G-League que le llevó por los Windy City Bulls, Mexico City Capitanes, Osceola Magic y Sioux Falls Skyforce, el equipo de los Miami Heat en la Liga de desarrollo.

Ethan Thompson aterriza en la Euroliga de la mano del Partizán / Twitter: @Pacers

Sus números la pasada temporada

El pasado curso estuvo a caballo entre los Indiana Pacers y los Noblesville Boom, el equipo de los de Indianapolis en la G-League. En 32 partidos de NBA, Thompson promedió siete puntos, 2,2 rebotes y 1,8 asistencias por duelo, con un porcentaje exterior del 32,8% de acierto. Mientras que el pasado curso, en la Liga de desarrollo, sus medias subieron hasta los 26,9 tantos, 6,9 capturas y 5,8 pases de canasta.

Thompson, que ha firmado dos años con el Partizán, volverá a compartir equipo con un Carlik Jones con el que ya coincidió en los Bulls. Ambos aspiran a formar un perímetro más que interesante para Joan Peñarroya. Hay que recordar que el conjunto serbio acumula ya tres temporadas consecutivas sin oler puestos de Play-off o Play-In en la Euroliga.

La plantilla de Peñarroya para la próxima temporada

El fichaje de Thompson es el octavo del conjunto de Belgrado tras haberse oficializado las llegadas de Kevarrius Hayes, Lamar Stevens, Alessandro Pajola, Nikola Tanasković, Luca Vildoza, Derek Willis y Kyle Allman. Respecto a la pasada campaña, siguen Carlik Jones, Vanja Marinkovic, Arijan Lakic, Mario Nakic, Mitar Bosnjakovic, Uros Mijailovic, Joffrey Lauvergne y Tonye Jekiri.

Kevarrius Hayes es una de las nuevas caras del Partizán / Twitter: @PartizanBC

Todo ello sin olvidar a un Jabari Parker con un contrato firmado con Partizán para esta próxima campaña superior a los dos millones de euros neto, y en el que ninguna de las dos partes quiere saber nada del otro. Según informó 'Mozzart Sport', el exazulgrana se entrenará con el grupo hasta que encuentre otro equipo para disputar la siguiente campaña.