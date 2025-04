Joan Peñarroya elogia la actitud y sacrificio de sus jugadores

El Barça sigue vivo en Euroliga. Contra las cuerdas, con un 2-0 en contra, el conjunto azulgrana ha superado a Mónaco para poner el 2-1 en la eliminatoria de cuartos de final y citarse con los monegascos, de nuevo, este viernes 2 de mayo a las 20:45 horas en el Palau Blaugrana.

Una victoria que ha llegado tras un gran encuentro conjunto culé, con un parcial destacadísimo en el segundo cuarto. Pero tan clave ha sido distanciarse, como mantener la diferencia. Así lo ha declarador el entrenador, Joan Peñarroya: "Los hemos colapsado y eso nos ha permitido jugar nuestro ritmo. Hemos sabido aguantar sus arreones en la segunda mitad y el sacrificio defensivo dominando el rebote habla muy bien de la actitud de los jugadores".

La fuerza del colectivo

El parcial del segundo cuarto, de 17-0, ha sido protagonizado entero por jugadores de la segunda unidad, algo que Peñarroya ha dictado de "necesario", celebrando que todo el mundo sumara: "Nos ha dado un plus de energía, de colapsar al rival y correr el campo. Hemos alargado algo más la rotación porque en ese momento hemos jugado un muy baloncesto. Necesitamos de todos los que estamos para ganar a un rival de la entidad de Mónaco".

Algo muy importante del parcial, cabe destacar, es que un jugador como Kevin Punter todavía no había anotado. Pero la seriedad de los jugadores ha sido muy notoria y así lo ha expresado Peñarroya al acabar el encuentro: "Es un día para estar orgulloso del equipo, un día más viendo todo lo que nos ha ido pasando a lo largo de la temporada. El nivel de energía de Mónaco no nos ha colapsado como sí que ocurrió allí. Las pérdidas nos hicieron mucho daño. Hemos conseguido pasarnos mejor el balón".

Parra y Satornasky tras forzar una falta en ataque el checo / Javi Ferrándiz | SPORT

La baja de Vesely... y el partidazo de Willy

Confirmada la baja del checo para el encuentro de este miércoles, Peñarroya también fue bastante claro sobre la disponibilidad del pívot azulgrana para el duelo del viernes, aunque no cerró la puerta: "Con Vesely vamos día a día, se me hace difícil pensar que el viernes pueda estar, pero está haciendo un esfuerzo".

Una baja muy sensible, pero que este miércoles no se notó, con quizá el mejor partido de un Willy Hernangómez estelar: "Estoy muy contento con su partido, muy bien en el rebote ofensivo, muy bien al poste bajo. Sabemos el jugador que es y necesitamos que haga un buen partido el viernes. Hay que tener un buen Willy ya que si no será difícil ganar el viernes. Estoy muy contento con el partido que ha hecho".

Traducción errónea para Spanoulis

Por otro lado, la anécdota han sido algunas palabras del técnico de Mónaco, que se refirió a declaraciones de Peñarroya sobre si su equipo jugaba sucio. Ahí, el entrenador culé ha quitado hierro al asunto: "Respeto mucho a Spanoulis pero ha interpretado muy mal mis palabras. En ningún momento dije eso. Perdí dos partidos y felicité al rival, no lloré. Le habrán traducido mal".

Y sin quererse meter en más problemas, Peñarroya no ha querido mojarse: "De los árbitros no puedo hablar, a lo mejor una multa en el Playoff es el doble y el triple y no quiero que se enfaden en Mónaco. Todo el mundo juega con sus herramientas, jugar con contacto es parte de nuestro juego y nos adaptaremos".

Con todo eso, Barça y Mónaco se citarán 2 de mayo a las 20:45 horas, en el Palau Blaugrana, en el cuarto partido de la serie. Y con muchísimo respeto al rival, que está "jugando el mejor baloncesto del año con diferencia", Peñarroya ya piensa en el viernes: "Cada partido es una historia, cada batalla es diferente, y nos tenemos que preparar bien para jugar otro buen partido. Hay que intentar tener algo más de ritmo del que hemos tenido hoy, pero hacer el partido que más nos convenga".