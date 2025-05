Joan Peñarroya lo tiene claro: mucha alegría, nada de euforia

Victoria de mucho prestigio para el Barça. En un partido duro y complicado, con solo 9 jugadores senior, los azulgrana se impusieron a Monaco por 79 a 72 y forzaron el quinto partido de la serie. Así pues, el próximo 6 de mayo a las 19:00 horas, en el Principado, tocará rematar la faena con un triunfo más que mandará al vencedor a la Final Four.

De eso es plenamente consciente Joan Peñarroya, que celebró como toca la gran victoria de su equipo, sabiendo que el trabajo hay que finalizarlo el próximo martes en la pista del Monaco. Sus palabras tras finalizar el encuentro así lo demostraron: "Estamos contentos, pero euforia no tenemos. Es la segunda victoria y la serie no se acaba hasta que un equipo gana tres".

Aun así, el importante triunfo dejó muy satisfecho al entrenador catalán, que vio a su equipo sufrir en muchos tramos: "Hemos vivido un partido auténtico de play-off con todas las cosas de estos partidos. Hemos empezado muy bien, enchufados, buenas defensas, pero a partir del minuto 7 o 8 nos hemos parado, nos han creado muchos problemas de anotación".

El Barça se levantó cuando peor estaba

Seguramente el peor momento del equipo fue en el tercer cuarto, cuando el Monaco se puso 36-44 a favor. Quizá en otro momento del curso el Barça se hubiera venido abajo, pero Peñarroya quiso destacar la resiliencia de sus jugadores: "Todo lo que pasa te enseñas y aprendes, que a veces cuesta. Al equipo nunca le ha faltado el espíritu. En la segunda parte hemos frenado las pérdidas, hemos fallado tiros fáciles igual que ellos. Con las emociones a flor de piel y en un Palau fantástico. Muy contento por cómo lo ha afrontado el equipo".

Una resiliencia quizá forzada por la situación que le ha tocado vivir al Barça este curso, con las múltiples graves lesiones. Por ello, el técnico azulgrana reiteró su orgullo en la plantilla: "Yo ahora y las últimas semanas cuando entro en el vestuario y miro a los chicos ya no pienso en bajas. Pienso en que somos cinco en la pista y que a algunos les quemaba todo. El equipo no ha buscado excusas. Somos pocos, vamos a la guerra y tenemos intenciones de ganarla. Con tirachinas contra bombas, pues venga".

Excitado para el quinto

Pensando ya en el último partido de la serie, donde el entrenador deseó competir mejor que en los dos primeros, Joan Peñarroya admitió que le encantan estos partidos, reivindicándose: "No me han regalado nada con mi carrera para estar aquí como algunos piensan. Yo me lo he pasado pipa hoy. Son los partidos que un profesional quiere jugar y el del martes es otro".

Peñarroya junto al árbitro principal, Robert Lottermoser / Javi Ferrándiz | SPORT

Con la duda sobre el estado de Jan Vesely, de quién no confirmó su disponibilidad, el técnico tuvo palabras para Youssoupha Fall: "Es un jugador especial, con unas características especiales. No empezó bien la temporada, pero después nos ha ayudado mucho en muchos momentos. Sus puntos en el tercer cuarto han sido clave. Lo he cambiado al principio, porque se había calentado, pero después se ha calmado y ha sido muy importante".

Spanoulis felicitó al Barça

Por su parte, el entrenador de Monaco, Vassilios Spanoulis, dio la "enhorabuena" al Barça por forzar el quinto partido, deseando ver un mejor equipo monegasco para poder ganar la eliminatoria. Pero, por otro lado, el griego fue duro con los suyos sin querer centrarse en la tripleta arbitral.

"Hemos tenido muchos tiros abiertos, hemos fallado mucho sobre todo en el tercer cuarto. Eran tiros cómodos y así no se puede ganar un partido" explicó el técnico de Monaco, viendo que su equipo falló 25 triples en el encuentro. Un desacierto que hace que Monaco y Barça tengan que volverse a ver las caras, para decidir quién se va a Abu Dhabi.