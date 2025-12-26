Joan Peñarroya arranca el reto más difícil de su carrera

No han pasado ni dos meses desde que el Barça hiciese efectiva su destitución como entrenador del primer equipo. Pero en este día de San Esteban, Joan Peñarroya vuelve a sonreír, en un 26 de diciembre que recordará para siempre: a partir de las 18h (CET), el técnico catalán dirige a Partizán en un primer partido exigente de Euroliga ante Maccabi Tel Aviv.

A principios de semana, Peñarroya recibió su regalo de Navidad en forma de fichaje por el cuadro serbio. Tras entrenar en Euroliga a Valencia Basket, Baskonia y Barça, el egarense sigue alargando su trayectoria en la máxima competición continental. Ahora bien, Peñarroya deberá ejecutar una doble función de entrenador y 'bombero' para tratar de remontar una situación realmente crítica como la que vive el Partizán.

La afición serbia sigue recuperándose todavía del duro palo de la dimisión irrevocable de Zeljko Obradovic. Una 'deidad' que puso punto final a una trayectoria empezada en 2021, año en el que regresó al club de su vida, y con el que levantó la primera de sus nueve Copas de Europa en 1992. Acabó harto de una plantilla que se venía arrastrando por Europa desde aquella eliminación a manos del Real Madrid en el Playoff de 2023, y de la que el equipo no ha logrado rehacerse: en 2024 y 2025, el conjunto de Belgrado vio por televisión los cruces de cuartos de final previos a la Final Four.

Obradovic no reconsideró su salida del Partizan a pesar de los ruegos de la directiva serbia / PARTIZAN

Tiempos difíciles para Partizán

Peñarroya llega a un Belgrado Arena muy decepcionado con sus jugadores, y no es para menos. A ese adiós de Obradovic se le unen las derrotas europeas de la semana pasada por 18 puntos de diferencia ante la Virtus Bolonia (68-86) y 41 contra Zalgiris (109-68) que han dejado a Partizán en la parte baja de la clasificación, con el penúltimo peor balance de la competición (6-11).

Esta tarde, Peñarroya y sus jugadores se medirán a un Maccabi que, aprovechando que la Euroliga les permite volver a jugar en casa con público, y que sigue jugando a puerta cerrada muchos de sus encuentros como visitante, ha ido ascendiendo en la clasificación. Llegan a la capital serbia con cuatro victorias consecutivas en el torneo, la última ante Valencia Basket por 85-82.

Reencuentro con Jabari Parker

Un Peñarroya que en el Partizán se va a reencontrar con Jabari Parker, tras la coincidencia de ambos en el Barça la temporada pasada, con un Dylan Osetkowski que sonó en su día para reforzar al conjunto azulgrana, y con un Vanja Marinkovic al que ya entrenó en Baskonia. Además, la llegada del egarense a Serbia ha venido acompañada del desembarco del NBA Cameron Payne, con más de 500 partidos jugados en la liga americana entre liga regular y playoffs.

Jabari Parker y Joan Peñarroya se vuelven a reencontrar en el Partizán / Valentí Enrich

La primera convocatoria de Peñarroya contará con un 'handicap' que ya sufrió en su etapa al frente del Barça como son las lesiones. El catalán tiene las bajas aseguradas de Carlik Jones, Mario Nakic y Aleksej Pokusevski, y las dudas de Isaac Bonga, Tyrique Jones, Shake Milton, Miikka Muurinen, Mitar Bosnjakovic, más el recién llegado Payne.

No tardará en volver al Palau

Quedará por ver, como arranca y evoluciona la andadura de Peñarroya al frente de Partizán. Su estilo ofensivo puede encajar bien con ese talento en ataque que atesoran varias de sus estrellas estadounidenses. El cuadro serbio debe ser uno de los conjuntos que más puntos anote en toda la competición, y desde ahí, intentar encontrar el equilibrio para que las lagunas defensivas no sean tan pronunciadas. Toda la suerte del mundo para un Peñarroya que no tardará mucho en volver al Palau: será el 9 de enero en la 21ª jornada de la Euroliga.