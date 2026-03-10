Baloncesto
Joan Laporta le garantiza a Xavi Pascual mayor inversión en el basket blaugrana el próximo año
El candidato a la reelección presidencial, ya ha hablado con el entrenador para asegurarle que la sección contará con más dinero para formar una plantilla muy competitiva
Joan Laporta, en busca de su segundo mandato consecutivo como presidente del Barça e inmerso en la campaña electoral frente a su rival, Víctor Font, aseguró que el presupuesto de la sección del basket blaugrana lo incrementará el próximo año para conformar una plantilla más competitiva que la actual.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, se comprometió a ampliar significativamente los recursos financieros destinados a la división de baloncesto del club para la temporada 2026-27. Confirmó que ya ha mantenido conversaciones con el actual entrenador Xavi Pascual sobre un aumento presupuestario destinado a mantener la élite del equipo en el panorama europeo.
El aumento financiero propuesto por Laporta se produce tras un período de austeridad al no contar con los recursos para realizar grandes fichajes. Para la actual temporada 2025-26, el basket blaugrana cuenta con un presupuesto total de 40,2 millones de euros.
Las cifras deben aumentar
Un desglose detallado del informe económico del club revela que 29,25 millones de euros se destinan actualmente a salarios brutos de jugadores y cuerpo técnico, lo que resulta en una masa salarial neta de aproximadamente 14,5 millones de euros.
El gasto restante se distribuye entre gastos operativos (9,11 millones de euros), equipamiento y suministros (1,22 millones de euros) y amortización de inmovilizado (0,61 millones de euros). El plan de Laporta sugiere que estas cifras deben aumentar para garantizar que la plantilla pueda competir con el creciente gasto de otros gigantes de la Euroliga y poder luchar por la Euroliga en condiciones similares.
El candidato azulgrana también apuntó la posibilidad de crear la propia sección de basket femenino, como otro de los proyectos que tiene en mente de cara al nuevo mandato.
Con la promesa de una mayor inversión, el debate sobre el presupuesto de las secciones del club y especialmente del basket, entra en la campaña, con los socios interesados en conocer el proyecto de los dos candidatos de cara al próximo mandato.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- Tenso cara a cara entre Laporta y Font: Xavi 'enciende' las elecciones, el tándem Deco-Flick y las operaciones económicas dudosas
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Jaume Roures acusa a Xavi de mentir sobre Messi: 'No es cierto
- Algo no cuadra con Endrick: señalado con abucheos