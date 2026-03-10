Joan Laporta le garantiza a Xavi Pascual mayor inversión en el basket blaugrana el próximo año

Joan Laporta, en busca de su segundo mandato consecutivo como presidente del Barça e inmerso en la campaña electoral frente a su rival, Víctor Font, aseguró que el presupuesto de la sección del basket blaugrana lo incrementará el próximo año para conformar una plantilla más competitiva que la actual.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, se comprometió a ampliar significativamente los recursos financieros destinados a la división de baloncesto del club para la temporada 2026-27. Confirmó que ya ha mantenido conversaciones con el actual entrenador Xavi Pascual sobre un aumento presupuestario destinado a mantener la élite del equipo en el panorama europeo.

El aumento financiero propuesto por Laporta se produce tras un período de austeridad al no contar con los recursos para realizar grandes fichajes. Para la actual temporada 2025-26, el basket blaugrana cuenta con un presupuesto total de 40,2 millones de euros.

El candidato azulgrana quiere un equipo potente del que el Palau se sienta orgulloso / Valentí Enrich / SPO

Las cifras deben aumentar

Un desglose detallado del informe económico del club revela que 29,25 millones de euros se destinan actualmente a salarios brutos de jugadores y cuerpo técnico, lo que resulta en una masa salarial neta de aproximadamente 14,5 millones de euros.

El gasto restante se distribuye entre gastos operativos (9,11 millones de euros), equipamiento y suministros (1,22 millones de euros) y amortización de inmovilizado (0,61 millones de euros). El plan de Laporta sugiere que estas cifras deben aumentar para garantizar que la plantilla pueda competir con el creciente gasto de otros gigantes de la Euroliga y poder luchar por la Euroliga en condiciones similares.

Al técnico del Barça le aseguraron refuerzos aunque este año no será posible / Gorka Urresola Elvira / SPO

El candidato azulgrana también apuntó la posibilidad de crear la propia sección de basket femenino, como otro de los proyectos que tiene en mente de cara al nuevo mandato.

Con la promesa de una mayor inversión, el debate sobre el presupuesto de las secciones del club y especialmente del basket, entra en la campaña, con los socios interesados en conocer el proyecto de los dos candidatos de cara al próximo mandato.