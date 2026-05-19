Joan Laporta entra en acción y se reunirá con Xavi Pascual para intentar convencerle

El FC Barcelona hará un último intento para intentar evitar la salida de Xavi Pascual. El técnico catalán, con una oferta de Dubai, comunicó el pasado lunes a Rafael Yuste su voluntad de rescindir su contrato y pagar la cláusula de rescisión, que rondaría entre los 300 y 400.000 euros. Fue la segunda reunión que ambos mantuvieron en los últimos días y que no acabó de forma positiva para la continuidad del técnico. Pascual está muy convencido de no proseguir.

Todas estas negociaciones las ha llevado a cabo Rafael Yuste como actual presidente en funciones de la entidad hasta la llegada, el 1 de julio, de Joan Laporta. Sin embargo, el presidente electo quiere tomar cartas en el asunto y hacer un último intento para convencer a Pascual. Durante el transcurso de esta semana, el técnico del equipo de baloncesto ha sido citado para un almuerzo, fuera de las oficinas porque Laporta no tiene acceso, con la presencia del propio Jan y de Yuste. Durante este encuentro, que será como muy tarde el viernes pues Laporta se va a Oslo el sábado conel equipo femenino, los responsables de la entidad tienen previsto hacer cambiar de opinión a Pascual.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Así se llegó a la actual situación

El técnico considera que la apuesta de los gestores por el equipo de baloncesto es insuficiente y esta fase final de la temporada pues la mayoría de equipos con lesionados han podido fichar refuerzos mientras que el Barcelona ha tenido que ir con lo puesto, restando opciones para llevarse algún título o, como mínimo, estar en la final four de Atenas. Pascual ha acumulado impotencia por no poder competir y no quiere seguir de esta manera.

Por su parte, el Barcelona le argumenta que esto es un proyecto a medio plazo y que ya acordaron en su día salvar esta temporada como pudieran y mejorar la inversión para el siguiente curso. En realidad, esta inyección económica se ha cuantificado de la siguiente manera: Hoy en día el presupuesto es de 29 millones y se mejorará en 8 más lo que supone un aumento del 20%. Cantidad que se considera adecuada para ponerse al mismo nivel que el Madrid y poder competir en igualdad de condiciones.

El club sabe que será complicado

Sin embargo, el club es consciente de la dificultad de convencer a Pascual porque la oferta que tiene el técnico encima de la mesa es imposible de igualar. Según datos que maneja el club, Pascual pasará a cobrar 3 millones de euros netos por temporada con lo que supone triplicar el actual salario con la diferencia que en Dubai estas cantidades son libres de impuestos por lo que se estima que Pascual ve mejorado x 6 su actual salario.

Laporta intentará convencerle, pero sabe que la misión es extremadamente complicada porque una cosa es mejorar la calidad de la plantilla y la otra es convertir a Pascual en un entrenador que puede cobrar como un técnico top de fútbol. El Barça a eso no llega, argumentan.

Xavi Pascual, el día de su firma junto a Navarro y a Laporta / FCB

Así pues, según el desenlace de esta reunión que debería producirse entre martes, miercoles o jueves, la sección de basket verá como se define el puesto de entrenador.