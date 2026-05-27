Joan Laporta cogerá personalmente las riendas del basket blaugrana para remontar el vuelo

El Barça está a punto de cerrar la temporada regular este próximo domingo, en el último encuentro ante el Valencia Basket en el Palau, aunque la realidad es que el club debe trabajar inmediatamente pensando de cara a la próxima temporada, tras conocerse la intención de Xavi Pascual de dejar el club el 30 de junio.

Una situación que conoció de primera mano Joan Laporta en el encuentro que tuvo con el todavía técnico azulgrana y al que no logró convencer de seguir en el club a pesar de haber firmado por tres temporadas y apenas habrá cubierto la primera.

Laporta tenía la intención de lograr que el entrenador de Gavà siguiera en el club para levantar una sección que languidece en los últimos años ante la imposibilidad de contar con un presupuesto de primer nivel, capaz de competir con los grandes de Europa.

Más presupuesto y fichajes

Pero todo eso debe cambiar el próximo año con una sección que incrementará notablemente su presupuesto, que ya tiene atados a varios jugadores, pero que ahora mismo se encuentra sin entrenador de cara al nuevo proyecto, y también muy importante, una nueva dirección deportiva ya que todo apunta a que Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández no seguirán en el mismo cargo.

Joan Laporta sondeó a algún ex jugador de la ACB sobre posibles entrenadores para el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ante tanta indefinición en el basket blaugrana, en un proyecto que quieren volver a relanzar, el propio Laporta parece tener claro que deberá coger el toro por los cuernos, y ser el que decida aspectos tan importantes de la sección, posiblemente asesorado por gente de su confianza, aunque todo a punta a que será el mismo presidente el que acabe por tomar decisiones como hizo con entrenadores de fútbol y que tan bien le ha ido.

La primera gran pregunta es qué entrenador cogerá las riendas del equipo de cara al próximo año. A Laporta le gustaría que fuera un nombre importante del baloncesto europeo para dar credibilidad al proyecto, y el último que ha salido, como el serbio Zeljko Obradovic, encaja en las preferencias de Laporta.

Zeljko todavía no ha decidido entrenar

El problema es que el propio Zeljko todavía no ha realizado ningún contacto directo con el Barça ni tampoco parece haber decidido su vuelta a los banquillos a pesar de tener sobre la mesa algunas ofertas importantes como la del Hapoel Tel Aviv, el Panathinaikos, que ya habría rechazado, y también el Olimpia Milano.

A Joan Laporta le gustaría que Obradovic dirigiese al Barça la próxima temporada aunque el técnico no ha decidido si quiere entrenar / EFE

Muchos pretendientes aunque Laporta estaría dispuesto a darle la batuta si se decidiese por volver a Catalunya tras su exitoso paso por el Madrid primero y luego el ASISA Joventut al que le dio la primera y única Euroliga.

Otros entrenadores están en la agenda como Ibón Navarro, aunque a nadie se le escapa que un proyecto de alto nivel requiere un entrenador de postín para hacer más creíble el proyecto. Pasar de pensar en Obradovic para acabar con el técnico de Unicaja u otro de ese nivel volvería a levantar las dudas entre los aficionados. Vassilis Spanoulis es otro de los nombres que podrían gustar a Laporta.

Mucha incerteza en la sección

La realidad ahora mismo es que el Barça no tiene entrenador para iniciar la nueva etapa de la sección, algo imprescindible para crear la confianza entre la plantilla, y posibles fichajes que puedan llegar además de los que ya están atados. La dirección deportiva también ser verá alterada con la salida del puesto de Juan Carlos Navarro, al que posiblemente se le asignará otra tarea, y un Mario Buno Fernández que sí podría seguir, aunque en ese papel de apoyo.

Xevi Pujol podría ser la alternativa a Juan Carlos Navarro en la dirección deportiva del Barça / SPORT

Algunas de las opciones que se barajan es la de Jordi Trias, que ya está en la estructura del club y el nombre que más suena en este momento es el del director deportivo del Baskonia y ex del BAXI Manresa, Xevi Pujol, aunque el tema todavía está ‘verde’.

Veremos cómo se suceden los acontecimientos en el club, con Laporta, a la espera de volver al cargo oficialmente el próximo 1 de julio, pero que ya se encuentra trabajando para que el basket blaugrana vuelva a ser ‘triomfant’.