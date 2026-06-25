Jean Montero, "el nacimiento de una estrella" y el sabio consejo de Sibilio

Por si quedaba alguna duda, Jean Montero lideró a un gran Valencia Basket a la conquista de la segunda Liga Endesa de la historia con exhibición tras exhibición en la final contra el Barça con una media de 23,75 puntos (10/23 en triples y 25/26 en tiros libres), 4,5 rebotes, 4,4 asistencias, tan solo 1,25 pérdidas y unos asombrosos +30,25 de valoración.

Todo experiencia y unánimemente reconocido como un 'maestro' por los entrenadores españoles, Pedro Martínez lo tiene clarísimo. "Ante nuestros ojos hemos visto el nacimiento de una estrella: Montero. Por la situación que tenemos, el Valencia ya no ficha jugadores malos. Él ya era bueno, pero hemos visto la explosión de un jugador de otra dimensión. ha sido increíble. Hemos ido viendo lo que hacía en cada entrenamiento", explicó el catalán.

"Ha sido una cosa de cada entrenamiento. Lo veíamos y comentábamos entre nosotros... ¿Has visto eso? ¡Mira lo que ha aprendido a hacer! Como entrenador ha sido una satisfacción. Es más, diría que verlo crecer a él, a 'Larry' (Sergio de Larrea), a Reuvers... para un entrenador es casi más satisfactorio que ganar un título. He dicho casi, ¿eh?", añadió el técnico 'taronja' saliéndose un poco del guion.

Jean Montero arranca una sonrisa hasta a Pedro Martínez / EFE

Montero es uno de los mejores jugadores dominicanos de la historia de la Liga Endesa en una lista en la que aparecen el madridista Andrés Feliz (un magnífico base), el interior Eulis Báez, Chris Duarte, Jassel Pérez, Ángel Delgado o un Dagoberto Peña que jugó en el filial del Barça y ahora cumple una condena de 60 años de cárcel en Estados Unidos por delitos execrables.

Sin embargo, el nombre más mítico del baloncesto dominicano es Cándido Antonio Sibilio. Fallecido el 8 de octubre de 2019 con 61 años, 'Chicho' hizo historia durante 13 temporadas en el Barça que dirigió Antoni Serra, con otros emblemas en la pista como Nacho Solozabal, Epi o Audie Norris. Además, fue plata con España en el Mundial de 1983 y no fue a los Juegos de Los Ángeles por decisión propia.

Se retiró en 1993 en el Baskonia, diez años antes del nacimiento de Jean Montero. Pese a ello, el crack 'taronja' admitió que fue "uno de los referentes que teníamos cuando empecé a jugar en el equipo de mi ciudad (el DOSA en Villa Juana, un barrio de Santo Domingo). Sé lo que hizo aquí y que fue un jugador muy importante".

Jean Montero y Pedro Martínez se abrazan en el Palau tras ganar la Liga Endesa / EFE

Llegados aquí, Jean Montero explicó en rueda de prensa una anécdota curiosa. "Sibilio fue el primero que digo que tenía que jugar de base. Yo siempre había jugado de escolta, pero un día estaba con mi equipo, me vio jugar de niño y le dijo a mi padre... ¡Pónganlo de base, a manejar el balón!", explicó 'El Problema'. El caso es que ahora se ha convertido en un 'combo' espectacular.

"¡Montero, quédate, Montero, quédate!", gritó la afición 'taronja' en el Palau. Sin embargo, esos deseos no se harán realidad y su futuro apunta al Olympiacos de Georgios Bartzokas. Tal y como pudo saber SPORT después del cuarto partido, las líneas maestras del Valencia Basket con Juan Roig a la cabeza son inamovibles y el club no ha perdido la cabeza para retener a este asombroso jugador. Eso sí, lo echará mucho de menos. El club y todos los entusiastas del baloncesto.