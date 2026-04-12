Jean Montero, David DeJulius... ¡Barça, el talento hay que buscarlo!

Hay dos formas de trabajar en la dirección deportiva. Una, repasando los cromos de la Euroliga para fichar a jugadores en demasiadas ocasiones veteranos que llevan años brillando. Así decía el gran Josep Lluís Núñez que fichaba su portera. Otra fórmula es la que realizaba Xevi Puyol en Manresa, viviendo prácticamente a caballo con Francia, de donde lograba grandes fichajes como Chima Moneke, Ismaël Bako o Sylvain Francisco.

O apostando por jugadores no tan contrastados. Por ejemplo, fichando a Francisco tras su excelente papel en Manresa, en lugar de pretenderlo ahora que está mucho más contrastado y es mucho más caro al haber brillado ya en la Euroliga en el Zalgiris. El caso es que la política de fichajes del Barça lleva años sin funcionar, en parte por errores propios y en parte por falta de recursos, aunque claro, si se le pagan 12,5 millones a Willy Hernangómez por tres temporadas... ya me dirán.

Esta jornada de la Liga Endesa ha encumbrado aún más a dos jugadores que representan dos maneras de trabajar a la hora de diseñar las plantillas. Hablamos del dominicano Jean Montero en el Valencia Basket (no ocupa plaza de extranjero) y del estadounidense David DeJulius, quien tampoco la ocupa en el UCAM Murcia desde que en febrero de 2026 consiguió el pasaporte eslovaco.

Jean Montero vive el baloncesto con pasión / EFE

El Dreamland Gran Canaria incorporó a Montero en 2019 con tan solo 16 años tras su gran papel en el Americano sub'16 y en 2023 emergió para salvar del descenso al ya extinto Real Betis Baloncesto. En la temporada 2023-24 estuvo cedido en Andorra, donde promedió 15,7 puntos en Liga Endesa en su último año de contrato.

El 'combo' dominicano (22 años ahora) sonó para el Barça, pero el Valencia Basket apostó más fuerte y su segunda temporada como 'taronja' está siendo para quitarse el sombrero, con 14,5 puntos de media (40,8% en triples y 90,7% en tiros libres), 3,6 asistencias y +16,1 de valoración en un equipo mucho más acostumbrado al sistema de Pedro Martínez.

Este domingo ha vuelto a romper moldes en la victoria valencianista en la pista de Unicaja (89-96) con 29 puntos (4/9 de dos, 5/8 de tres y 6/8 en tiros libres), cuatro rebotes, tres asistencias, siete faltas recibidas y +31 de valoración. En Euroliga viene de anotar 25 puntos contra el Olimpia Milano y 22 frente a la Virtus en un curso en el que está en 13,9 puntos, 4,6 asistencias y +16,8 en la gran revelación del torneo.

DeJulius, un excelente base de tan solo 1,83 metros de altura / EUROPA PRESS

El contrapunto lo representa el base David DeJulius (26 años), una apuesta estadounidense y extranjera para el perímetro del UCAM Murcia... pero con truco. Un truco que pone en mucho valor el trabajo de los universitarios en los despachos, ya que a la hora de ficharlo ya estaba sobre la mesa un tema que se confirmó el pasado mes de febrero: el de Detroit recibió el pasaporte eslovaco.

Uno más de los muchos que tiene a su disposición el técnico exazulgrana Sito Alonso, ya que Devontae Cacok y Michael Forrest tienen nacionalidad jamaicana, Jonah Radebaugh es montenegrino y el referente canadiense Dylan Ennis tiene la nacionalidad serbia. Vamos, igualito que el Barça, que fichó a Myles Cale, a Miles Norris y a Will Clyburn de una tacada.

Tras jugar el curso pasado en el Bursaspor cedido por el Maccabi, DeJulius promedia 16,2 puntos (37,6% en triples), 3,7 asistencias y +13,8 en la Liga Endesa en uno de los mejores equipos de la Liga Endesa. Este domingo ha ido más allá en el triunfo murciano ante el Covirán Granada (107-91), con 31 puntos (8/11 de dos, 4/6 en triples y 3/4 en tiros libres), 11 asistencias y +38. Es el quinto de la historia en pasar de 30 puntos y 10 asistencias, tras Drazen Petrovic, Tharon Mayes, Andre Turner y el gran Juan Carlos Navarro.