Jasikevicius sigue intratable en el Fenerbahçe: ¡Triplete y quinto título en año y medio!

El baloncesto europeo va llegando al final de la temporada con la conclusión de las diferentes ligas domésticas. París, Virtus Bolonia, Olympiacos o Real Madrid se han dado una última alegría antes de coger vacaciones.

También lo ha hecho el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, que culmina una 24/25 para la historia en la que ha conquistado Copa, Euroliga y Liga. La consecución de esta última competición llegó en las últimas horas tras imponerse en el quinto partido de las finales a Besiktas por 84-68. El pívot canadiense Khem Birch fue elegido 'MVP' de las finales tras promediar en la serie 11,2 puntos y 5,2 rebotes.

Las palabras de Jasikevicius tras conseguir el triplete

'Fener' logró el triplete, algo que no conseguía ningún equipo Euroliga desde 2015, año en el que el Real Madrid también se hizo con la triple corona. "Tuvimos una temporada de la que debemos estar muy orgullosos y felices. Quizás algún día, mientras contemplamos una hermosa vista, podamos comprender lo que hemos logrado esta temporada. Hacemos este trabajo para brindar este éxito a los equipos en los que jugamos o entrenamos. No hay recompensa económica por ello. También sé cuánto valoran los aficionados del Fenerbahçe estos éxitos. Estoy muy feliz de que hayamos podido lograr algo así", comentó Jasikevicius tras el partido en unas declaraciones recogidas por la web del club turco.

La llegada de Jasikevicius a Estambul está rompiendo cualquiera de las previsiones más optimistas que existían tras su fichaje. Tras no renovar con el Barça en 2023 y pasar algún mes en el 'paro', Fenerbahçe no dudó en reclutar a un Saras que ya había vestido la camiseta del equipo en 2011. Y la apuesta no ha podido salir mejor.

Una etapa cargada de éxitos y títulos

Prácticamente se termina antes recordando los títulos que no ha conseguido 'Fener' con él en el banquillo respecto a los que sí que ha logrado. A Jasikevicius se le escapó la Euroliga de 2024, llegando a la Final Four de la competición europea, mientras que a principios de este curso, Anadolu Efes se impuso en la Supercopa por un ajustado 82-83.

Jasikevicius se proclamó campeón de la Euroliga con Fenerbahçe / Twitter: @FBBasketbol

Cinco títulos en 18 meses

Desde que asumió el equipo a finales de 2023, los números y los títulos logrados por Jasikevicius son prácticamente una barbaridad. En año y medio en Estambul, Saras ya ha conseguido dos Copas, dos ligas y una Euroliga. Cinco títulos en 18 meses que hablan de la buena y rápida adaptación del técnico lituano, que ya se ha convertido en una divinidad para la fervorosa afición turca.

Ahora, Fenerbahçe tiene por delante un verano en el que le tocarán a varias de sus piezas más importantes. Anoche, el club ya se despidió a través de sus redes sociales de Marko Guduric, que aterrizará en Milán con uno de los contratos más lucrativos del viejo continente.

Sarunas Jasikevicius se despide de Marko Guduric, que firmará por Olimpia Milano / FENERBAHÇE

Jasikevicius también podría perder a un Nigel Hayes-Davis con el que ya coincidió en Kaunas, Barcelona, y ahora en Estambul, y que viene siendo uno de los jugadores más diferenciales de la Euroliga en los últimos cursos. Algo que no ha pasado desapercibido por algunas franquicias NBA, competición en la que podría acabar.