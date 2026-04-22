Jasikevicius le arrebata otro fichaje al Barça de basket: Sargiunas, rumbo al Fenerbahçe

Aunque el Fenerbahçe esté clasificado para los playoffs, e inicie a partir de la próxima semana la eliminatoria contra Zalgiris Kaunas, también tiene un ojo puesto en la siguiente temporada. Y es que el que no corre, vuela. El conjunto turco ya mira al futuro y tiene prácticamente cerrado el fichaje de uno de los jugadores con mayor proyección en Europa: Ignas Sargiunas.

Hace apenas una semana, desde Lituania situaban al tirador en el radar del Barça. Y es que el jugador ha ido creciendo en su país natal, donde nació hace 26 años, e incluso disputó el Eurobasket con la selección lituana. En la liga nacional, promedia un total de 13,3 puntos por partido y un 45% de acierto desde el triple, la que es considerada su mayor arma.

Varios equipos estaban interesados en los servicios del todavía jugador del Rytas Vilnius. Un exterior que todavía no ha pisado la Euroliga y que está dispuesto a dar el salto la siguiente temporada. Y todo apunta a que lo hará bajo las órdenes de Saras Jasikevicius, que se ha vuelto a adelantar al Barça y contará con su compatriota en la plantilla otomana.

Ignas Sargiunas, jugador del Rytas lituano / X

No es la primera vez esta temporada que Fenerbahçe le 'roba' un fichaje al club azulgrana. Ya sucedió en el mercado invernal con Chris Silva, el pívot que parecía que iba a llegar para solucionar uno de los mayores problemas del equipo de Xavi Pascual. Aun así, el club turco se adelantó en la operación y aprovechó los problemas económicos en Barcelona para cerrar la operación.

Sargiunas no es el único movimiento que tiene prácticamente cerrado Fenerbahçe. El club de Saras ya se ha movido para hacerse con los servicios de Trent Forrest, el MVP de la Copa del Rey con Baskonia. Para el técnico lituano, se trata de uno de los jugadores más interesantes en la ACB y considera que puede ser un gran director de juego para el equipo.

Chris Silva, otro pretendido que se marchó a Turquía / EUROLEAGUE

Sin embargo, el club turco no anunciará ningún fichaje hasta que cierre la temporada, al menos en Europa. Los de Saras están centrados en dar un buen nivel en la Euroliga, donde deberán superar precisamente a un equipo lituano: el Zalgiris Kaunas. Una eliminatoria más igualada de lo que parece en un principio, teniendo en cuenta la mala racha que ha atravesado Fenerbahçe.

El Barça solo piensa en los playoffs de Euroliga

Por el otro lado, el Barça de basket se queda sin otro nombre al que fichar. El equipo de Xavi Pascual tiene el foco puesto en clasificarse para los playoffs. Para hacerlo, deberá ganar en Mónaco el próximo viernes. Una situación similar a la que sucedió el año pasado en las eliminatorias europeas, donde los blaugrana no alcanzaron la Final Four tras caer por un punto en el Principado.

"A nivel de rotación, más o menos no hay mucha diferencia con el Mónaco. Ellos son un equipo muy físico; sus jugadores tienen físico para aguantar muchos minutos. Tienen mucha capacidad atlética para aguantar. Ellos también jugaron el domingo, tendremos el mismo desgaste. Tendremos un partido duro; hemos perdido tres veces contra ellos en los últimos partidos. En el último creo que el marcador no reflejó lo que se vio", reconoció Pascual tras ganar a Estrella Roja.