SUPERCOPA DE ESPAÑA
Jasikevicius celebra la victoria del Barça en la Supercopa: "Fácil"
El exjugador y exentrenador culé mostró su barcelonismo en redes sociales tras el clásico
El exentrenador del Barça de baloncesto, Sarunas Jasikevicius, sigue siendo culer. El actual técnico del Fenerbahce turco de la Euroliga celebró como un barcelonista más la victoria del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid en Arabia Saudí (3-2).
Saras colgó una 'story' en su perfil de Instagram con el escudo del Barça celebrando el nuevo título: "¡¡Sí!! Fácil"
Ahora en el actual campeón de la Euroliga, Jasikevicius es una leyenda del barcelonismo, tanto por sus etapas como jugador (2000-2003 y 2012/13) como entrenador 2020-2023). Como jugador, Saras, ganó una Euroliga (2003), dos Ligas ACB (2001, 2003) y tres Copas del Rey (2001, 2003 y 2013) con el Barça.
En las tres temporadas como técnico, consiguió 2 Ligas Endesa (2021, 2023), así como dos Copas del Rey (2021, 2022) y una Liga Catalana (2022), además de haber podido disputar tres Final Four de forma consecutiva (2021, 2022 y 2023).
