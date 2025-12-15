Jan Cerdán, uno de los talentos de La Masia, al que ven como posible Top 3 del draft de la NBA

La situación con los talentos en España y en Europa no es nada sencilla desde la irrupción del baloncesto universitario estadounidense, que ofrece a los jóvenes una oferta difícil de rechazar a nivel económico y formativo. El propio Xavi Pascual ya se pronunció sobre dicho asunto en una de sus últimas ruedas de prensa: "Hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Lo más importante es que estén contentos y que si un día se van, siempre piensen en volver. Y de todos estos, alguno se quedará aquí. Hay que tener paciencia", comentó.

Entre los jóvenes azulgranas, ha emergido un proyectazo de jugador, de la generación del 2010. Se trata de Jan Cerdán, que ya se ha hecho un hueco en la plantilla del segundo equipo azulgrana, que disputa la nueva competición de filiales, denominada como Liga U22. A pesar de estar todavía en edad de cadete (16 años), ya mide 205 centímetros, un factor que le convierte en un jugador físicamente privilegiado.

Tal es su potencial, que desde Estados Unidos ya le colocan como un potencial top 3 para el Draft de 2029. Lo ha hecho la prestigiosa web NBA Draft Room, además de colocarle tan arriba, le compara con una de las estrellas actuales de la mejor liga del mundo: Franz Wagner, que viene de coronarse como campeón del Eurobasket el pasado verano: "Se trata de un alero largo y atlético que puede botar, pasar y tirar. Está construido en el molde de Wagner".

Alen Kirchian, periodista y ojeador de la propia web, aseguró que es un jugador muy a tener en cuenta: "Posee una combinación muy interesante de habilidad y toque para su estatura y edad", comentó.

Jan Cerdán disputó el Eurobasket sub-16 con la selección española / FIBA

También añadió que "realiza lecturas inteligentes y jugadas ganadoras con un gran físico. Jugó un año más en la categoría sub-16 este verano y tuvo un rendimiento excepcional en el equipo. También está siendo capaz de competir con la categoría sub-22, lo cual ha sido impresionante. Tiene un potencial enorme si sigue desarrollando su físico y su juego a tan alto nivel”, aseguró el periodista.