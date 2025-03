Jabari Parker: "La única camiseta que guardaré siempre será la del Barça"

Jabari Parker celebró su 30 aniversario y en Andorra protagonizó su mejor partido con la camiseta del Barça. Parker acumuló 34 puntos y consiguió un récord marcando seis triples. El jugador aprovechó para hacer un recorrido por su trayectoria deportiva.

El '22' estrella de la NBA

Creció como jugador de baloncesto siendo el número dos del Draft, convirtiéndose en una estrella de la NBA. Las lesiones en la rodilla no consiguieron parar a Parker, quién se incorporó al Barça con el '22'. "¿Cuánta gente está jugando a baloncesto al máximo nivel después de las lesiones que he tenido? No tenía la garantía de poder andar con normalidad, a veces lo olvido porque puedo hacer lo mismo que antes de las lesiones. Me siento afortunado" confesó al recordar los momentos difíciles de su vida.

La incorporación al Barça

"Yo estaba en un momento de mi vida asumiendo que no jugaría por ningún equipo. No respondía a las llamadas de mi agente y él vino a verme en el pabellón y me dijo: 'te conozco desde pequeño y necesitas seguir jugando'. Entonces me llamó mi agente a Europa y me preguntó si podía estar en Barcelona al día siguiente" explicó el '22'. Jabari Parker cogió un avión de 14 horas, fue a hacer una prueba a la Ciudad Deportiva y en 24 horas ya había firmado con el equipo.

Parker reconoció que en Barcelona ha conseguido reconciliarse con el deporte. "La gente vive, como, bebe y duerme por el baloncesto. Y esto es lo que quiero, porque me encanta este deporte" confesó. "Cuando veo aficionados cantar durante 40 minutos o cuando veo a personas de 70 años venir a cada partido, sé lo que supone estar en este lugar". Además, Jabari afirmó que: "Nunca he guardado trofeos en mi casa, pero la única camiseta que guardaré siempre en casa es la del Barça".

Jabari también habló de Audie Norris, exjugador de baloncesto estadounidense: "Él jugó en la NBA contra mi padre y me ayudó mucho la temporada pasada porque yo era el único americano del equipo. Cuando hablo con él, me hace sentir como si volviera a Chicago a verlos jugar".

"Habría sido muy bonito ser una de las grandes estrellas de la historia de la NBA, pero nada garantizado. Podría haber dejado el baloncesto a los 14 años y ahora, con 30 años, todavía estoy jugando en el deporte que me encanta, jugando la Euroliga, en una ciudad y un club espectacular".

Los pilares de Jabari

Para Parker, la clave del éxito es "hacer lo que me gusta y poder despertarme y ver a mis seres queridos". El estadounidense consiguió que su familia pudiera vivir fuera del gueto. Admite que, en el momento de ir a la NBA "no estaba preparado mentalmente" pero también pensaba que "debía sacar a mi familia del barrio, había gente que era disparada y moría delante de casa” explicó el jugador sobre su entorno.

El jugador admitió que gracias a su familia y a la disciplina ha podido llegar a lo más alto en el deporte. También hubo tiempo para recordar la infancia, repleta de "grandes recuerdos jugando en el patio del colegio". Jabari aprendió a jugar a baloncesto desde pequeño y observaba siempre que su padre, exjugador de la NBA, enseñaba a jugar a su hermano mayor. Los tres pilares de Parker fueron su familia, la iglesia y el baloncesto.

El jugador siempre ha intentado mantenerse al margen del foco mediático, incluso evita abrirse perfiles en redes sociales para tener los pies en el suelo. "No hay diferencias entre yo y el chico que limpia el suelo del Palau".

Los cambios en su vida personal

Los últimos instantes de la entrevista los utilizó para hacer mención al cine, una de sus grandes aficiones. Además, habló sobre la importancia de la alimentación y el cambio que llevó a cabo en su dieta hasta convertirse en vegano.

“Tenía un problema con la comida menos sana. Crecí en un entorno en el que la comida era muy limitada y necesitaba volver a ser disciplinada porque con el dinero puedes conseguir lo que quieras cuando quieres”. Pero cuando un compañero de la iglesia tuvo cáncer, “aprendí a realizar un cambio ya pedir comida más sana". "Juego mejor gracias a él. Murió hace dos años y le echo mucho de menos”.

Parker quiso hacer mención de estos temas para explicar la importancia de la camiseta que llevaba el jugador durante la entrevista.