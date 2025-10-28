Jabari Parker fuerza la máquina para reencontrarse con el Barça: "Ha pedido jugar"

Partizán respira aliviado con el estado físico de Jabari Parker. El ala-pívot estadounidense, uno de los grandes líderes del proyecto de Zeljko Obradovic, sufrió el pasado domingo una lesión en uno de los dedos de su mano.

Fue en partido de Liga Adriática frente al Borak Cacak en el que los de Belgrado se impusieron por 85-74 para seguir invictos con cuatro victorias en cuatro partidos que les permiten estar al frente de la tabla clasificatoria junto al Dubai Basketball.

Jabari dio el susto con uno de sus dedos

Tras el duelo, Obradovic no fue muy halagüeño con el percance físico de Jabari: "se lesionó un dedo y la cosa no pinta bien. Ya veremos", comentó el mítico técnico serbio, en vísperas de la exigente doble jornada de Euroliga que afronta su equipo esta semana.

Y es que este miércoles (19h CET), Partizán visita al líder de la competición continental, un Hapoel Tel Aviv que es el único equipo que arranca la jornada siete con cinco victorias y una única derrota. Obradovic se reencontrará con Dimitris Itoudis, uno de sus discípulos en los banquillos y que tan buena trayectoria atesora en Euroliga estos últimos años, reforzada por el gran inicio de competición que están llevando a cabo.

Zeljko Obradovic, entrenador de Partizán / EFE

La petición de Jabari a Obradovic

Un duelo ante el conjunto israelí que Parker jugará, tal y como informó el propio Obradovic, por expreso deseo del jugador. "Sigue con un problema en el dedo, pero se lo vendará; quiere jugar y jugará", comentó el técnico. Un partido que Jabari no se quiere perder ante el desafío de poder derrotar al líder de la Euroliga, y que también le servirá en esa adaptación que está teniendo en su nuevo conjunto para llegar con la mayor condición posible a uno de los partidos que tiene marcados en el calendario.

El viernes (20:30h CET), Jabari Parker y Barça se reencontrarán. Será la primera ocasión en la que el estadounidense se vea las caras contra su exequipo, el que le abrió las puertas del baloncesto y en el que "recuperó el amor por el baloncesto". Una cita muy especial, con el Belgrado Arena como escenario, en el que Parker intentará que lo emotivo no tenga más peso que esa hambre y ambición por querer hacer bien las cosas ante sus antiguos compañeros, algo que suele caracterizar a jugadores competitivos como el bueno de Parker.

Su mejor partido del curso, ante el Madrid

De hecho, sobre esa motivación ante exequipos y exrivales, el Barça ya anda avisado tras ver el partido que Jabari firmó ante el Real Madrid. Pese a que los serbios perdieron en el Palacio por 93-86, el de Chicago se fue hasta los 23 puntos, su máxima anotación con Partizán en lo que va de Euroliga. En lo que va de competición, Parker está promediando 12 puntos y 3,7 rebotes por encuentro, algo por debajo de los 13,8 tantos y cuatro capturas que firmó el curso pasado en Barcelona.

Jabari Parker y Khalifa Diop luchan por un rebote / BASKONIA

Más allá de esa voluntad de Parker de 'forzar' para ayudar a su equipo, quedará por ver si ese dolor en el dedo le afecta a su juego. Pero desde luego, queda claro que Jabari no se quiere perder ninguna de las dos citas trascendentales que tanto él como su equipo tienen por delante.