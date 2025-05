La intrahistoria de Punter y su famoso tiro en Mónaco

Kevin Punter es un jugador acostumbrado a la presión al que no asusta nunca la responsabilidad, tal y como reconoció a SPORT en el primer análisis público de lo sucedido en el quinto partido de las semifinales de la Euroliga en la pista del AS Monaco. Como tantas veces asumió el tiro decisivo y esta vez no entró.

El equipo había realizado un enorme esfuerzo para llegar vivo a la última posesión pese a las ausencias de los lesionados Laprovittola, Chimezie Metu, Juan Núñez y Vesely más el rescindido Dame Sarr. El neoyorquino había sido clave con 19 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y +24 de valoración en la Salle Geston Médecin.

Mike James anotó con demasiada facilidad la posesión que suponía el 85-84 a la postre definitivo a 55 segundos del final y, tras varios errores y un tiro fallado por Papagiannis, el Barça atacó con cinco segundos por delante. Punter subió la bola y se levantó desde ocho metros. No entró y se escapó la Final a Cuatro.

"He visto a mucha gente hablando de esto. No quiero dar demasiados detalles, porque no me gusta hablar con gente que no conoce bien el baloncesto. Si lo conoces, tenía que pensar muchas cosas en tres segundos. Es un tiempo largo y a la misma vez muy corto en el que debes tomar muchas decisiones", empezó a sincerarse el jugador nacido en el Bronx.

Punter admitió que ha visto "varias veces esa jugada. Yo veo y analizo todo. Puedes pensar muchas cosas. Puedo pensar que podría haber pasado la bola a Willy y muchos lo estarán diciendo, pero estar ahí abajo es otra cosa. No se ve como en la tele. Tenía enfrente a Papagiannis (2,20 metros) y al lado a otro rival. Pensé... ¿intento ese pase? En ese momento pensé, ¿cómo hago ese pase a Willy, la puedo perder? Está lejos. Tienes que entender donde estábamos cada uno".

Punter no pudo dar la victoria al Barça en Mónaco / EFE

"Si intento hacer ese pase y pierdes el balón, ¿cómo vas a pensar y regresar? Tal vez debería haberlo hecho. Como deportista, puedo entender cualquier crítica, pero he estado en esas situaciones muchas veces antes y he sabido cómo resolverlas. Una cosa importante es que yo soy el más duro conmigo mismo", prosiguió el renovado azulgrana (hasta 2028).

Punter admite que le ha costado asumir lo sucedido, porque "es difícil todavía, aunque estás más tranquilo cuando has trabajado tan duro como yo. Otra cosa sería si no lo diese todo. He dado todo lo que puedo, soy uno de los primeros cada mañana en el gimnasio, entreno y sé lo que tengo que trabajar más. Confío en mí y trato de no escuchar demasiado".

Pese a esta decepción, Kevin Punter sigue dispuesto a asumir lanzamientos decisivos. "A mí no me asusta nada. No me asusta fallar, porque lo he hecho muchas veces antes de que la gente me conociese, pero hay mucho trabajo detrás. A mí me gusta disfrutar del baloncesto y en esos momentos es difícil hacerlo, es verdad", insiste.

Por último, aseguró que es importante mantener una cierta estabilidad para que las cosas salgan. "No soy uno de esos jugadores que está feliz cuando las cosas van bien ni triste cuando están mal. Trato de estar igual todo el tiempo. No dejo que el resultado determine si estoy feliz o triste. Nunca lo haré", concluyó. Genio y figura. ¿O no?