¿Está intentando fichar el Barça al pívot NBA Nick Richards?

La secretaría técnica del Barça sigue trabajando para cerrar las dos piezas que quedan para completar la plantilla azulgrana de la próxima temporada. Con Xevi Pujol a la cabeza, en los despachos de la sección se trabaja, sin pausa, pero sin prisa, en cerrar a ese pívot titular que debe ser una pieza angular en el equipo de Aleksander Sekulic.

Existen varios condicionantes a tener en cuenta. De entrada, el perfil de '5' debería encajar en esa nueva filosofía que ha llegado al basket azulgrana en la que se vuelve a buscar un ritmo alto, con muchas posesiones y con una defensa intensa y asfixiante. Hasta el momento, Sekulic cuenta en la posición con un Josh Nebo potente en la pintura y cuyo físico aspira a poder marcar diferencias en los dos aros, y un Olek Balcerowski con más centímetros, con algo más de rango de tiro, y más ágil que su compañero tanto en transición como cortando hacia canasta.

Olek Balcerowski, en un partido con Unicaja / ACB Photo - Aitor Bouzo

Las plazas extracomunitarias ya están cubiertas

Todo ello sin descuidar el hecho de que el Barça ya tiene cubiertas las dos plazas extracomunitarias, que son el límite permitido en las competiciones ACB. Además, no se trata de dos jugadores cualquiera: Justin Robinson aspira a ser el base titular del equipo al igual que Tyrese Martin en el '3', más allá de estar llamado a ser una de las referencias ofensivas del Barça 26/27. De hecho, a día de hoy hay un tercer jugador no comunitario como es Umoja Gibson, aunque a finales de agosto competirá con nacionalidad búlgara tras debutar con la selección.

Ante esta situación, el mercado se reduce en cuanto a nombres que puedan acabar llegando al Palau y que cumplan con lo anteriormente comentado. En unas declaraciones al club, Pujol admitió que están atentos al mercado estadounidense. De él han llegado perfiles como Tosan Evbuomwan, Stanley Umude o el propio Martin. Y a estas alturas de verano, pese a que había dinero en caja, si ya no se ha llevado a cabo, las opciones de incorporar a algún jugador con contrato en Europa pagando su cláusula ya parecen remotas.

Tyrese Martin fue elegido 'MVP' del memorial Rumph Classic / Rumph Classic

Afirman que el Barça está en conversaciones con Nick Richards

Son varios los rumores con algunos nombres que podrían terminar vistiendo la elástica azulgrana la próxima temporada. El último es el de un Nick Richards que es uno de los pívots con mayor solera de los que han sonado hasta la fecha. Nacido en Kingston, Jamaica, hace 28 años, actualmente es agente libre después de haber disputado la última temporada en los Phoenix Suns y en los Chicago Bulls.

La cuenta de 'X' @POSTEBAJO2 afirmó estas últimas horas que el club azulgrana está en negociaciones con Richard para cerrar su fichaje. 'SPORT' pudo saber de fuentes cercanas al club azulgrana que se trata de uno de los muchos rumores que están habiendo este verano, además de tener el convencimiento de que el pívot acabará encontrando un nuevo equipo en la NBA. Misma intención que también tendría un Norchad Omier al que también se situó delante del radar del Barça.

Nick Richards, en un partido con los Phoenix Suns / NBA

Dilatada trayectoria en la NBA

La hipotética llegada de Richards al Barça supondría uno de los grandes golpes del mercado europeo. Se trata de un pívot con más de 300 partidos NBA a sus espaldas y que arrancó su andadura en la liga americana en 2020, tras ser elegido en la 42ª posición del draft. Lo seleccionaron los New Orleans Pelicans, pero fue en los Charlotte Hornets, en los que estuvo hasta 2025. El 15 de enero de ese mismo año fue traspasado a los Phoenix Suns, y un año más tarde, el 5 de febrero, terminó en los Chicago Bulls tras verse involucrado en un traspaso a tres bandas.

En el equipo de Illinois, Richards promedió algo más de 22 minutos por partido, elevando su faceta anotadora hasta los 9,4 puntos por partido. Son cifras que dejan claro que el lugar del pívot jamaicano sigue siendo la NBA. Ahora bien, con la primera quinzena de agosto superada, Richards sigue siendo agente libre y el Barça sigue necesitando a un pívot que marque diferencias.