Un inspirado Clyburn lidera la victoria solvente del Barça ante Breogán

El Barça se apuntó el segundo triunfo liguero de la temporada en la Liga Endesa después de superar a Breogán por 100-85 en un partido en el que el cuadro azulgrana fue de menos a más, mostrando su mejor versión en la segunda mitad. Will Clyburn, con 21 puntos, fue el máximo anotador de los locales, bien acompañado por la entrega y el sacrificio de Myles Cale (13) y un Joel Parra (14) que también fueron importantes en anotación. Francis Alonso fue el máximo anotador de los gallegos con 15 tantos.

Joan Peñarroya decidió dejar de inicio en el banquillo a Will Clyburn tras el rosco en anotación del pasado jueves ante Zalgiris. Volvió a confiar el técnico azulgrana tanto en él como en Myles Cale, dejando una vez más sin convocar a un Miles Norris que todavía no ha debutado en ACB, y eso que el calendario ha contado con citas, a priori, asequibles para que el americano vaya ganando en rodaje y confianza.

Buena puesta en escena de Clyburn

No le vino mal al bueno de Clyburn entrar desde el banco, ya que su aparición en el partido fue realmente positiva. Ocho puntos consecutivos, con dos triples, que servían para disparar al Barça en un electrónico que dio problemas técnicos durante la primera mitad (22-13).

Pese a que no se le esperaba hasta el próximo martes, Peñarroya pudo recuperar a Darío Brizuela para el duelo frente al cuadro gallego. La 'Mamba Vasca' regresó a lo grande, con un triple que sirvió para cerrar el primer asalto con una ventaja de diez tantos (28-18).

Darío Brizuela, en el partido de Liga Endesa ante Breogán / ACB Photo - Éric Alonso

Breogán, por delante tras otro pobre inicio de cuarto azulgrana

Parecía que el Barça había recuperado el toque en ataque, pero la primera mitad del segundo periodo fue terriblemente espesa. Tres únicos puntos traducidos en un palmeo ofensivo de un Youssoupha Fall que 'sigue vivo' tras cuatro partidos de ausencia consecutiva, y un tiro libre de Joel Parra. Sin hacer tampoco muchas virguerías, pero aprovechando bien sus virtudes y oportunidades, el cuadro de Luis Casimiro se apuntó un parcial de 3-16, tras un triple de Francis Alonso, que colocó a los gallegos por delante (31-34).

Punter sacó el talento a relucir, y el Barça tiró de las individualidades de su estrella para marcharse al vestuario con tres tantos de ventaja (44-41), y con otros 20 minutos muy pobres defendiendo la pintura, con 24 puntos encajados gracias al 65% de acierto de los gallegos en el tiro de dos puntos.

Jan Vesely, durante una defensa del Barça - Breogán / ACB Photo - Éric Alonso

La segunda mitad arrancó de nuevo con la anotación de un inspirado Clyburn. El alero americano anotaba desde todas las posiciones y de todos los colores, apuntándose 10 tantos en el cuarto. Fue importante también la aportación en ataque de Fall, castigando a los interiores rivales.

Llegó a ponerse 10 arriba (64-54) el equipo catalán, pero 'Breo' no daba su brazo a torcer. Keandre Cook y Francis Alonso sostenían en el marcador a los de Casimiro. Además, una personal dudosa sobre Vesely que finalmente le acabaron señalando al checo, hizo que el '6' azulgrana se desesperase, recibiendo una técnica que era su cuarta falta en el partido. Peñarroya no tuvo más remedio que meter a Willy Hernangómez en partido tras no haber jugado un solo segundo en la primera mitad.

Buena entrada de Willy al partido

Parra firmó un par de acciones de bella factura, y el Barça logró entrar al último asalto con una renta de cinco tantos (72-67). Los azulgranas eran conscientes de que el esfuerzo rival empezaba a hacer mella en los contricantes, y que poniendo una marcha más, empezarían a acercarse a la victoria.

Willy aprovechó la oportunidad castigando a los pívots oponentes, Cale puso energía en ambos lados de la pista y acierto en ataque, y tras un gran inicio de periodo, a Casimiro no le quedó más remedio que detener el choque al ver que la ventaja del Barça ya era superior a los 10 puntos (84-72).

Myles Cale y Youssoupha Fall, ante Breogán / EFE

El tanque de Breogán hacía rato que había entrado en reserva, y terminó acabándose. Los porcentajes de los gallegos bajaron, y en un abrir y cerrar de ojos, el Barça dejó el partido prácticamente finiquitado. Una buena acción de 'Toko' Shengelia puso a los catalanes +14 (91-77), y a falta de tres minutos, parecía una ventaja ya insalvable para 'Breo'.

Kevin Punter completó la anotación azulgrana para el 100-85 final. Con la victoria, el Barça equilibra el balance de victorias y derrotas en la ACB a dos, y sin mucho tiempo para celebrar, empieza ya a pensar en el próximo compromiso de Euroliga del próximo martes (20:30h CET), de nuevo en el Palau, ante Olimpia Milano.