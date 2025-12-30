Íñigo Zorzano: "Una derrota así no puede destruir el camino del último mes"

Pascual no compareció en la rueda de prensa después de la derrota ante el AS Mónaco ya que por normativa no podía acudir a los medios, y lo hizo en su sitio, su asistente. Íñigo Zorzano. "No queremos hablar de los árbitros", dijo Zorzano, sin querer elaborar en el arbitraje

"Creo que cada vez que hemos tenido oportunidad de acercarnos, ellos han controlado el partido, siempre atacando nuestros puntos débiles, y físicamente nos ha costado un poco".

"Sobre las lesiones, no sabemos cuando volverán los lesionados o medio griposos, pero no vamos aforzar la máquina para recuperar a un jugador para que luego lo perdamos. Vamos a ir con calma con los jugadores."

Zorzano atendió a los medios en lugar de Xavi Pascual / SPORT

"El Palau estuvo increíble"

"Cuando pierdes me quedo con pocas cosas, aunque el ánimo del Palau es increíble, apoyando al equipo y es que los chicos están peleando. Una derrota así no puede destruir el camino que estamos llevando el último mes", dijo.

"Todo el mundo tiene los mismos problemas y aunque nos ha atacado las lesiones. No podemos echar pensamientos negativos ni buscar excusas. Ahora ya solo toca pensar en el próximo partido", comentó Zorzano.

Spanoulis, satisfecho con su equipo

Para Spanoulis "parar a Punter era importante, aunque también al resto de jugadores que tienen con mucho potencial anotador, pero si que era importante porque lo conozco bien", dijo el entrenador griego.

"Esperábamos que el Barça saldría fuerte en el tercer cuarto, aunque logramos enfriarlos con un triple de Mirotic. Luego, conseguirmos controlar el rebote y creo que jugamos un partido muy completo", dijo el técnico del AS Mónaco.

Spanoulis explicó que el Barça se le acercó cuando acabó su contrato, pero mi corazón estaba en el Olympiacos y por ello me quedé allí a pesar del interés del Barça", finalizó Spanoulis.