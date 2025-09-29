La indignación de Peñarroya con el calendario del Barça: "Nos podemos quedar a dormir en el Palau"

Joan Peñarroya ya está listo para arrancar su segunda campaña europea al frente del Barça. El técnico egarense y sus jugadores tienen por delante un inicio de Euroliga exigente con la visita de este martes (18h CET) al Hapoel Tel Aviv, vigente campeón de la Eurocup.

Debido a la guerra entre Israel y Palestina, la seguridad obliga a trasladar el partido a Sofía. Delante, y entrenador Dimitris Itoudis, el Barça tendrá a un equipo que cuenta con el jugador mejor pagado de la competición, un Vasilije Micic que en su regreso al viejo continente se ha asegurado casi cinco millones de euros netos por temporada, en cifras aportadas por el portal Eurohoops.

Antes de viajar hacia Bulgaria, Peñarroya ha comparecido ante los medios de comunicación. El entrenador ha compartido sus reflexiones a las puertas de otra Euroliga de máxima exigencia, y también se ha 'mojado' expresando su opinión sobre la participación de los equipos israelíes en la competición.

Joan Peñarroya, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Los peligros del Hapoel Tel Aviv

"Es un inicio complicado con los tres primeros partidos de la temporada fuera de casa. Pero al final hay que jugar contra todo el mundo, ellos debutan en la Euroliga, pero son un auténtico equipazo. Cuentan con el roster más largo por el momento en lo que hay de competición, tienen un entrenador muy experimentado y tienen un potencial para estar en las primeras posiciones de la competición. Es un primer partido que nos pilla con muchas cosas a mejorar, pero no solo a nuestro equipo, pero ya estamos con ganas de empezar la competición oficial. Toco madera para poder contar con todos los jugadores menos con Juan Núñez".

La lesión de Juan Núñez y las alternativas

"Tenemos algunas alternativas que ya usamos el año pasado como la dupla Darío Brizuela - Kevin Punter. A Juani (Marcos) le hemos incorporado por si había problemas en la posición, que ya nos pudiera ayudar. Tuvo el esguince en Lleida y el domingo no pudo entrenar, veremos como va la sesión. Pero es un jugador que está claro que viene a seguir dando pasos hacia adelante en su progresión, y en función de esa mejoría será cada vez más importante para nosotros".

Inicio de campaña

"Los rivales también pensarán que es buen momento jugar ahora contra nosotros, que también somos un equipo relativamente nuevo. Durante la pretemporada prácticamente no hemos podido contar con el roster al completo. Todos los equipos están por hacerse, Hapoel será mejor dentro de dos meses y nosotros también".

Joan Peñarroya atendió a los medios de comunicación antes de debutar en la Euroliga / Valentí Enrich

Prioridad: unir el grupo

"Lo que más me importa es que mis jugadores estén juntos, unidos. Muchos de los nuevos, con esa experiencia que tienen, todavía no han entrenado juntos. Ahora lo que necesitamos es que creen complicidades dentro de la pista entre ellos. Y jugadores como Will (Clyburn) o Jan (Vesely) no han entrenado juntos prácticamente. Necesitamos tiempo para que estén juntos en la pista. Ahora, en estos 13 partidos que nos vienen en cinco semanas es casi imposible hacerlo entrenando, y lo tendremos que hacer jugando intentando ya quitar la limitación de minutos que hemos tenido en algunos casos. Hay jugadores que salen de lesión y necesitan su tiempo, tanto Jan (Vesely) como Laprovittola sería un error esperar a día de hoy que sean los jugadores que conocemos. Estoy convencido de que pronto lo serán, a día de hoy no tienen ningún problema con las lesiones que tuvieron".

Un calendario muy cargado

"Me preocupa la cantidad de partidos que jugamos. La temporada es muy larga, 38 partidos de Euroliga más los 34 de Liga Endesa y tenemos muchos partidos con menos de 36 horas de margen. No es solo una preocupación mía, todos pensamos en cómo vamos a llevar esto. Lo hemos hecho estas últimas temporadas, pero hay que añadir ese plus de cuatro partidos adicionales en Europa. Lo de las 36 horas pasaba puntualmente, y si eso ya era un problemón, jugar ahora viernes noche y domingo mañana... pues ya casi que nos podemos quedar a dormir aquí."

La postura de Peñarroya sobre los equipos israelíes en la Euroliga

Se entiende todo, pero para eso hay unos dirigentes que tendrían que toman las decisiones que creen correspondientes. Se entiende lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania y Rusia, en otros países africanos y no es de agrado de nadie. A partir de ahí, nosotros somos deportistas, hay unos dirigentes y ya no solo deportivos, sino políticos, que deberían tomar las medidas que crean oportunas. A día de hoy nos toca seguir jugando y lo único que me preocupa es que las condiciones sean las adecuadas para rendir y dejar en el lugar que toca a una competición como es la Euroliga.

Joan Peñarroya junto a su staff, bajo la atenta mirada de Juan Carlos Navarro / Valentí Enrich

¿Cómo es jugar contra ellos?

El año pasado ante Maccabi fue todo muy normal. Era en Belgrado y había más jaleo cuando jugábamos ante Partizán y Estrella Roja que no contra Maccabi. En ese aspecto hemos tenido mucha normalidad, es cierto que ahora hay más jaleo en todos los sentidos y no sé si nos encontraremos con más problemática cuando vayamos a jugar a Sofía o Belgrado, o bien cuando estos equipos vengan aquí.

La exigencia de la competición europea

"Nadie llegará con el depósito lleno al final de temporada, eso ya os lo garantizo. Es una competición en la que aguantar el ritmo que requiere será muy difícil para todo el mundo. Ya lo dije el año pasado, que se habían acabado las Euroligas de clubes dominantes con pocas derrotas. Todos los equipos perderán muchos partidos porque es imposible mantener un nivel tan alto durante toda la competición con tantos partidos y viajes. Los jugadores son bestias, pero no son unas máquinas y lo que se trata es de llegar en la mejor forma posible y ese es un reto que tenemos todos los cuerpos técnicos".

"La mejor competición de basket del mundo"

"La competición volverá a ser un espectáculo, tal y como lo fue el año pasado. Hay una importante cantidad de equipos con una gran inversión para estar en las primeras posiciones. Piensas que hay 3-4 equipos que pueden estar un paso por encima, pero la entrada de Hapoel, Dubai y Valencia ya le dan un plus competitivo muy grande a la competición. Es una Euroliga ilusionante para el espectador, ya que para mi gusto es la mejor competición de baloncesto que existe en el mundo, sin duda".