El increíble efecto Pascual en el Barça ya se nota en la Euroliga

La 'resurrección' vivida por el Barça tras la llegada de Xavi Pascual va más allá de los números y resultados. Son ya 18 partidos bajo las órdenes del técnico de Gavà, con 15 victorias y únicamente tres tropiezos, dos de ellos por un punto (Efes, 74-73 y 'Fener' 72-71) en dos encuentros marcados por finales con mucha controversia arbitral.

Tan solo Mónaco fue capaz de pasarle la mano por la cara al Barça (74-90) en una derrota ante el vigente campeón de la competición, en un partido que, si se repite en un futuro, el conjunto azulgrana se querrá cobrar la venganza, sustentado también por la evolución propia del proyecto.

Ese buen hacer del equipo en Europa tiene al Barça en la cuarta posición de la tabla clasificatoria, pero con el segundo mejor balance de victorias y derrotas de toda la competición (14-7). Tan solo Hapoel Tel Aviv, con un tropiezo menos, está por delante, si bien es cierto que los de Dimitris Itoudis tienen un partido pendiente ante el París Basketball que recuperarán el próximo 3 de marzo.

Xavi Pascual espera celebrar este domingo el pase a la Copa del Rey con la afición del Barça / FCB

Más allá de los resultados, las buenas sensaciones que transmite el equipo se plasman en la tradicional encuesta que realiza la Euroliga a mitad de temporada a los distintos General Manager de los equipos participantes.

En ella, el Barça aparece entre los equipos que ven disputando la próxima Final Four de la competición, que se celebrará en Atenas del 22 al 24 de mayo.

El Barça empata con Olympiacos y cuenta con el apoyo del 50% de los GM. El equipo al que más opciones le dan de final a cuatro es Panathinaikos, con un 95%, seguido del actual campeón, Fenerbahçe, con un 85%, y del Hapoel Tel Aviv, con un 60%.

En clave Barça, no hay más protagonismo en una encuesta en la que el catalán Pedro Martínez es considerado el mejor entrenador de la Euroliga, en la que Elijah Bryant (Hapoel) lidera la carrera hacia el 'MVP' de la temporada, o en la que Kendrick Nunn es el jugador más deseado y al que más ficharían los General Manager para su equipo.

Una encuesta en la que Valencia Basket sale muy bien parado: más allá de lo de Pedro Martínez, el club taronja ha sido el equipo revelación durante la primera vuelta, Sergio De Larrea es el 'rising star', y además, son el equipo más divertido de ver con un 50% de los votos y el rival más complicado con un 35%.