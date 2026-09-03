Incógnita total con Nikola Mirotic

Con el mes de septiembre recién estrenado en el calendario, uno de los mejores jugadores del viejo continente sigue, de manera sorprendente, sin equipo para la próxima temporada. Se trata del exazulgrana Nikola Mirotic, que tras jugar la pasada campaña en el Mónaco, todavía no tiene destino para este curso que arranca en pocos días.

A nivel contractual, el excapitán del Barça firmó por dos temporadas con el conjunto del Principado, pero la grave situación económica del club monegasco hace que su estancia allí finalice de manera prematura. Expulsado tanto de la primera división francesa como de la segunda, el Mónaco espera poder disputar la siguiente campaña en la tercera división gala. Una petición que todavía debe ser aprobada, ya que el club acumula una deuda superior a los 20 millones de euros.

Nikola Mirotic ha jugado en el Mónaco esta última temporada / Gorka Urresola Elvira

Expulsados de la liga francesa y de la Eurocup

Una situación de impacto para un equipo que jugó la final de la Euroliga en 2025 y que ahora trata de sobrevivir tras una gestión nefasta de sus mandatarios. La competición europea intentó tener un gesto con ellos inscribiéndolos en la Eurocup de la próxima temporada, pero esa negativa del baloncesto francés para inscribirlos en las dos primeras divisiones ha hecho que, finalmente, su participación europea tampoco se lleve a cabo.

Mike James (Anadolu Efes), Elie Okobo y Jaron Blossomgame (Dubai), Kevarrius Hayes (Partizán) o Daniel Theis (Maccabi) tardaron poco en hacer las maletas para abandonar el Principado, algo distinto a lo de un Mirotic que sigue sin equipo cuando los principales equipos del baloncesto europeo ya han llevado a cabo las operaciones más importantes.

Nikola Mirotic fue el 'MVP' de la segunda jornada de la Euroliga tras su gran actuación ante el Dubai / Euroleague

Las lesiones marcaron su última temporada

Su primer año en el Mónaco tampoco fue sencillo. Más allá de algunos impagos o retrasos en las nóminas denunciados por los propios jugadores, Mirotic acumuló varios problemas físicos que le penalizaron y mermaron su rendimiento. De hecho, su último partido en el cuadro monegasco fue el pasado 12 de abril, y cinco días después, el club, a través de un comunicado, anunció que el jugador estaría fuera de las pistas durante un "tiempo indeterminado" por un problema en la pantorrilla. Ya no regresó más, ni para ayudar al equipo en el play-off de la Euroliga ante Olympiacos, o en las eliminatorias por el título liguero en Francia que acabaron levantando.

Ha sido un verano cargado de rumores que apuntaban hacia una posible vuelta a España. Sonó con relativa fuerza para poder recalar en el Valencia Basket o en el Unicaja, pero taronjas y cajistas optaron por otros perfiles. Su condición de jugador de formación local (cupo) le convierte en una pieza interesante en las competiciones ACB más allá de su enorme talento. Un factor que podría activar un interés de Baskonia, que viene ganando peso en redes sociales, pero que, a día de hoy, no deja de ser un rumor más.

Nikola Mirotic, en su despedida del Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz

¿Regreso al Barça?

Hubo aficionados del Barça que pidieron su regreso al Palau, y más teniendo en cuenta que los dos ala-pívots del pasado curso (Tornike Shengelia y Miles Norris) abandonaron la disciplina azulgrana. Pero más allá de esa voluntad de la parroquia culé alimentada por el sentimentalismo y el grato recuerdo de sus cuatro cursos vistiendo la camiseta del Barça, Mirotic no fue una opción para una sección que este verano ha buscado rejuvenecer la media de edad de su plantilla en esta nueva filosofía que se pretende implantar a partir de este próximo curso. Los datos hablan por sí solos: ninguno de los 11 fichajes supera los 30 años de edad.

'SPORT' consultó al entorno más cercano del jugador para conocer por donde pasa su futuro y en qué destino seguirá su carrera, pero, por el momento, guardan silencio. Mirotic, que el próximo febrero cumplirá 36 años, promedió 11 puntos, con casi un 40% de acierto exterior, y 4,3 rebotes por partido en la pasada edición de la Euroliga.