Dabone, imperial también en Europa: primera victoria del Barça

El Barça venció a Estrella Roja (97-83) en su debut en el Adidas Next Generation Tournament. El conjunto blaugrana dio el primer paso para estar en la final del próximo domingo en el OAKA y sacó adelante un partido en el que brilló por encima de los demás una de las grandes sensaciones del baloncesto europeo: Mohamed Dabone.

El talento de Burkina Faso cambió totalmente el partido en el tercer cuarto. Hasta entonces, Estrella Roja había plantado cara a los culés y se había ido por delante en el marcador al descanso (40-42). Los serbios empezaron con energía y aprovecharon la falta de acierto blaugrana en ataque para abrir brecha en un inicio. Sin embargo, los de Álvaro Salinas se fueron entonando poco a poco.

Mo Keita, durante el encuentro / EUROLEAGUE

El dúo de los Keita (Mohamed y Sayon) lideraron tanto la defensa como el ataque del Barça, robando varios balones y realizando acciones individuales que acababan en canasta o en acción de tiros libres. Desde la línea, el conjunto blaugrana estuvo especialmente acertado en el primer tiempo (sobrepasando el 90%), a diferencia de Estrella Roja (sobre el 50%).

Todo cambió tras el descanso. El conjunto blaugrana, que estuvo pésimo desde la línea de tres (7,1% de acierto), buscó más a Dabone por dentro. Y vaya si lo aprovechó. La promesa africana empezó a anotar sin escrúpulos y encadenó 12 puntos de manera consecutiva para alcanzar los 20 en el partido. Gracias a sus puntos, el Barça se llegó a colocar veinte puntos arriba.

Dabone finalizó el partido con 23 puntos y nueve rebotes, siendo el MVP del choque. En cuanto a anotación, le siguieron los Keita y Joaquim Boumtje-Boumtje, con 14 y 13 puntos. Sin duda, el conjunto blaugrana cuenta con una de las mejores canteras de toda Europa y es por eso que Estados Unidos siempre se lleva para la NCAA a talentos de la entidad.

¿Clásico europeo en Atenas?

Tras este triunfo, el Barça suma su primera victoria en el Grupo B del torneo. Antes, el Real Madrid también pasó por encima de su primer rival del Grupo A. Si ambos son capaces de quedar primeros en sus respectivos grupos, habría Clásico europeo el próximo domingo. Un partido que verían miles de personas, ya que sustituirá al del tercer y cuarto puesto de los 'mayores'.

El formato de la Adidas Next Generation Tournament es simple: el primero del grupo A y el primero del grupo B se medirán en la gran final. El próximo duelo de la fase de grupos será este viernes contra Zalgiris Kaunas. Una victoria acercaría mucho al Barça a una final muy apetecible para cualquier joven jugador, tanto por la importancia como la visibilidad que tendría.