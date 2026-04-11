Baloncesto
Un imparable Kusturica lidera al Barça hacia la final del Campeonato de Catalunya junior
El conjunto azulgrana no tuvo piedad del Manresa, al que prácticamente duplicó en el marcador (106-54)
El Barça sacó el rodillo en las semifinales del Campeonato de Catalunya junior y superó al Bàsquet Manresa por 52 puntos de diferencia (106-54) para convertirse en el primer finalista del torneo.
Los de Álvaro Salinas marcaron diferencias en la primera mitad para dejar el encuentro prácticamente decidido al descanso (62-28).
Tras un tercer cuarto igualado (20-17), el parcial de 24-9 en el último le sirvió al conjunto azulgrana para lograr la importante diferencia final.
Un partido en el que Nikola Kusturica se empezó a postular de manera muy seria como 'MVP'.
Dio un recital el exterior serbio, yéndose hasta los 30 puntos en los 19 minutos que estuvo en pista. Jakob Siftar y Joaquim Boumtje Boumtje aportaron 16 tantos cada uno.
Un torneo que también está disputando Mohamed Dabone, y en el que aportó siete tantos en el encuentro de semifinales.
La Final a cuatro, que se está disputando en Mollerussa este fin de semana, cuenta también con la presencia del Joventut y del Bàsquet Girona.
Ambos se enfrentan en la segunda semifinal de la tarde, y el vencedor se citará con el Barça en la gran final del domingo que se disputará a las 18:10h (CET).
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- Unanimidad en el Barça con Szczesny
- Jota Jordi sentencia lo que pasará con el Barça y el Real Madrid en Champions: 'Es imposible
- Máxima precaución con Pedri
- David Bernabéu lo confiesa: "Nunca pensé que diría esto del Barça de Flick"
- Barcelona - Atlético: reacciones del partido de cuartos de la Champions League
- Ter Stegen se suma a la operación remontada
- Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano y compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro