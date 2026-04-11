Un imparable Kusturica lidera al Barça hacia la final del Campeonato de Catalunya junior

El Barça sacó el rodillo en las semifinales del Campeonato de Catalunya junior y superó al Bàsquet Manresa por 52 puntos de diferencia (106-54) para convertirse en el primer finalista del torneo.

Los de Álvaro Salinas marcaron diferencias en la primera mitad para dejar el encuentro prácticamente decidido al descanso (62-28).

Tras un tercer cuarto igualado (20-17), el parcial de 24-9 en el último le sirvió al conjunto azulgrana para lograr la importante diferencia final.

Un partido en el que Nikola Kusturica se empezó a postular de manera muy seria como 'MVP'.

Dio un recital el exterior serbio, yéndose hasta los 30 puntos en los 19 minutos que estuvo en pista. Jakob Siftar y Joaquim Boumtje Boumtje aportaron 16 tantos cada uno.

Un torneo que también está disputando Mohamed Dabone, y en el que aportó siete tantos en el encuentro de semifinales.

La Final a cuatro, que se está disputando en Mollerussa este fin de semana, cuenta también con la presencia del Joventut y del Bàsquet Girona.

Ambos se enfrentan en la segunda semifinal de la tarde, y el vencedor se citará con el Barça en la gran final del domingo que se disputará a las 18:10h (CET).