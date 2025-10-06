La imagen de Navarro que indigna al barcelonismo

El Barça ha dado estos días una de cal y otra de arena. Primero, perdió sin dar la talla en un partido ante el Hapoel Tel Aviv que recordó a la temporada pasada. Cuando el aficionado culé se esperaba lo peor, los de Peñarroya mostraron su mejor versión en una de las pistas más complicadas del panorama europeo: el Telekom Center Athens del Panathinaikos. Y para culminar la semana, llegó el Valencia Basket.

Los culés, todo hay que decirlo, volvieron a jugar un partido fuera de casa. En el debut de los 'taronja' en el espectacular Roig Arena, los de Pedro Martínez fueron claramente superiores a un Barça que no estuvo nada acertado ni se pareció lo más mínimo a su versión en Grecia. La única diferencia era la baja de Nico Laprovittola, que estará de baja entre dos y tres semanas.

Una de las imágenes más llamativas del partido fue la de Juan Carlos Navarro en la grada. Mientras la cámara enfocó el rostro serio del directivo del Barça, por detrás apareció un joven aficionado del conjunto local que sonreía alegre mientras tocaba una especie de instrumento de manera festival. Un claro reflejo de la situación de cada club, teniendo en cuenta el increíble inicio del Valencia Basket esta temporada.

Una imagen que ha 'indignado' al barcelonismo, que siente que el joven del vídeo se mofa de su directivo. Otros se lo han tomado con más humor, o incluso han estado del lado del aficionado de Valencia Basket, considerando que no hace nada malo e incluso deja un vídeo gracioso. El episodio sucedió a falta de pocos minutos para que finalizara el partido.

Otra oportunidad

Los blaugrana tendrán la oportunidad de vengarse del Valencia Basket este mismo viernes, ya que se volverán a ver las caras ambos equipos, aunque ahora lo harán en Euroliga. En esta ocasión, serán los de Pedro Martínez los que visiten el Palau Blaugrana, que celebrará el primer partido oficial de su equipo en casa.

El Barça no ha empezado de la mejor manera este curso. En los últimos cinco partidos, tan solo han sido capaces de ganar uno. Sin embargo, también ha quedado patente que el equipo, si tiene un día bueno, es capaz de plantar cara e incluso ganar a los mejores de Europa. Por tanto, uno de los mayores problemas de Peñarroya es la regularidad, que no la ha encontrado de momento.