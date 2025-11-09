Horas clave para el futuro de Peñarroya

El Bàsquet Girona pasó por encima de un Barça en horas bajas. Los blaugrana estuvieron más tiempo fuera de pista que dentro, ya que el verdadero partido se jugó después. Josep Cubells, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, que pudieron vivir en primera persona el esperpéntico encuentro de los de Peñarroya, tuvieron un cónclave en el pospartido.

También hubo reunión dentro del vestuario. Tanto jugadores como entrenador estuvieron en el vestuario durante más de media hora, lo que hizo que el entrenador local saliera antes a rueda de prensa. Una tendencia poco habitual, ya que suele ser el técnico visitante el que comparezca antes con los medios de comunicación. La situación es de máxima preocupación y todo son cabezas gachas.

Joan Peñarroya, en la rueda de prensa ante el Girona / X

Según puede avanzar SPORT, está previsto que el Barça tome decisiones importantes durante las próximas horas para revertir una situación muy complicada a día de hoy. Peñarroya podría estar pasando su último día como entrenador del Barça, ya que es la pieza más tocada y cuestionada. Y es que la imagen en Girona de los culés ha sido totalmente anticompetitiva.

El partido de este domingo volvió a dejar una imagen muy preocupante, con jugadores sin ningún ritmo competitivo y, lo más preocupante, sin ganas ni motivación. Los locales pasaron por encima del Barça en el primer tiempo y no hubo ni reacción, una tendencia que había sucedido en partidos de Euroliga. Los inicios no habían sido buenos, pero luego había la intención de darle la vuelta.

El propio Nico Laprovittola reconoció a SPORT que entendería un cambio de entrenador. "El grupo está con Joan Peñarroya”, afirmó. Pero al ser preguntado por si entendería que el club decidiese cambiar el entrenador, fue claro: "Sí, creo que lo entendería si esa es la respuesta. Estamos en el más alto nivel de exigencia y todo puede pasar", aseguró.

La postura de Peñarroya

El vestuario está abatido, aunque Peñarroya ha asegurado en rueda de prensa que se ve con corazón de levantar la situación, entendiendo cualquier decisión del club. "Seguirá funcionando igual y a partir de aquí el no tener el beneplácito de cierta gente es una realidad desde hace tiempo pero yo me siento fuerte y me siento bien con mi staff y la gente que está con nosotros", aseguró.

A nivel deportivo, tras el 2-4 en Liga Endesa, el Barça prácticamente se despide ya de ser cabeza de serie en la Copa del Rey. "Puedo ayudar a los jugadores y cuando se está en una situación así el tema es seguir trabajando, seguir picando piedra y evidentemente si hay que cambiar cosas hacerlo", finalizó el todavía técnico culé. Lo que queda claro es que, si se toma una decisión, será de manera inminente, ya que el Barça juega este miércoles en la pista del Bayern de Múnich.