La hora de Will Clyburn: "Lo que haga falta para ganar"

"Quiero ganar y estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta para hacerlo". Las palabras de Will Clyburn en el primer día en el que vistió la elástica del Barça, allá cuando terminaba pasado verano, no han podido ser más proféticas.El jugador de Detroit está mostrándose como el barcelonista más inspirado en el momento clave del curso, liderando a los suyos hasta el Playoff Final de la Liga Endesa, que arranca este jueves (20h) ante Valencia Basket.

La temporada de Clyburn se puede dividir en tres partes muy definidas. En la primera alternó grandes momentos ofensivos (24 puntos a Kosner Baskonia, 21 a Río Breogán) con otros duelos en los que pasó más desapercibido, con la mitad de sus 10 primeros partidos por debajo de la decena de valoración.

Entonces, a mitad de diciembre, Will sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna que le hizo estar ausente de mitad de diciembre a comienzos de febrero, perdiéndose las últimas 7 jornadas de la primera vuelta.

Su racha más regular

En el arranque de la segunda parte de la competición, el exterior barcelonista encontró su racha más regular y notable, sin bajar de la decena de puntos de la Jornada 18 a la 28, con partidos muy completos en los que sus números fueron subiendo poco a poco, hasta ser ya uno de los líderes del equipo.

El ala-pívot estadounidense ha dado un paso al frente en los play-offs para ser el mejor del equipo en la postemporada / ACB

Sin embargo, cuando mejor se encontraba, un problema de salud que había podido revertirse médicamente, si bien requirió de tratamiento, le hizo volver a quedarse fuera de las pistas desde finales de abril al último día de mayo, siendo baja en 5 choques de la recta final del curso.

"Es para protegerme a mí mismo y al club, simplemente estamos siguiendo las pautas que deben tomarse durante esta situación. Todavía puedo continuar con mi vida y mis actividades de baloncesto", aclaraba en redes sociales, mandando un mensaje a navegantes: "Aprovecharé este tiempo para un 'reinicio' y para prepararme y así terminar la temporada con fuerza".

Dicho y hecho. Si bien su regreso al final de la fase regular ante Valencia Basket fue discreto (7 puntos), su participación en el Playoff está siendo de lo más destacada. La tercera de las partes, la mejor de todas.

A la final, en gran forma

Clyburn llega a la finalísima ante Valencia Basket como barcelonista con más minutos (25:20), que está exprimiendo a la perfección: es 5º tanto en anotación (13,5) como en valoración (15,5) del Playoff Liga Endesa 2026, el mejor en ese aspecto de los finalistas a excepción de Jean Montero.

Xavi Pascual confía en Will Clyburn para llevar al Barça al título de Liga / ACB Photo - José Manuel Casares

Idilio con el triple, firmando un 61,9% (2º) a la vez que asegura 2,2 aciertos desde el 6,75 por choque (4º), facilidad para las recuperaciones (6º, con 1,2 de media), 4 rebotes por choque (11º), su asistencia asegurada cada partido... Clyburn está que se sale y ya es el 4º mejor en el Más/Menos (+10,5) durante las eliminatorias.

"No soy un líder vocal, sino un chico que intenta dar ejemplo. No he venido a comportarme como la estrella del equipo, quiero ayudar a todos el mundo aportando mi energía, mi espíritu y mi juego", aseguró en septiembre, demostrando con su juego y su paso al frente, cuando el balón más quema, que lo suyo no es la palabrería sino los resultados.