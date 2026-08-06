La hoja de ruta de Xevi Pujol para hacer de nuevo grande al Barça

El Barça inicia una profunda reconstrucción que, a partir de esta semana, lidera el nuevo director deportivo Xevi Pujol. El manresano vivió este miércoles su primer día en las instalaciones del FC Barcelona. Llega con la voluntad de "seguir desarrollando mi trabajo en un club destinado a luchar por todas las competiciones que juega, con una historia, tradición, reputación y prestigio máximos".

Pujol aseguró que a los medios del club que "esto genera una responsabilidad muy alta" y que intentará "aportar mi visión a la sección, con los compañeros de trabajo que estoy conociendo a partir de hoy. Tengo mucha satisfacción de poder llegar aquí y de empezar a vivir lo que significa formar parte de este club".

El manresano inicia ahora su etapa como director deportivo de la sección de baloncesto para las próximas tres temporadas. Nacido el 17 de marzo de 1990, el joven director deportivo llega al Club procedente del Baskonia, donde ha sido secretario técnico durante el curso 2025/26, y de una amplia experiencia de cinco temporadas (entre 2020 y 2025) como director deportivo del Manresa.

Tengo mucha satisfacción de poder llegar aquí y de empezar a vivir lo que significa formar parte de este club

El Palau

"Empezamos un proyecto con una identidad muy clara, diferente a la que el Palau está acostumbrado". En un mensaje dirigido a la afición, ha dicho: "Al Palau no se le puede exigir nada, es un pabellón muy cercano a la pista, que sabe presionar cuando toca. Notas la presión, la intensidad, el ruido y genera incomodidad", dijo.

Xevi Pujol ya piensa en blaugrana las 24 horas para devolver la grandeza al basket / FCB

"Viendo cómo está el mercado europeo, el Palau es uno de los valores añadidos que tiene el Barça. Otros competidores que tenemos, sobre todo en Europa, no pueden tener el sentimiento de pertenencia. Hay gente que lleva muchos años viniendo al Palau, que tiene un sentimiento por acompañar al equipo transmitido de padres a hijos. Y esto no se puede comprar con todo el dinero que puedan tener algunos otros”.

Empezamos un proyecto con una identidad muy clara, diferente a la que el Palau está acostumbrado

Faltan piezas

Una de las principales tareas que deberá asumir Pujol en las próximas semanas es la de cerrar una plantilla que no está cerrada. "Faltan un par de piezas". "El mercado está avanzado pero el tiempo del mercado europeo no es el mismo que el americano". Y añade: "Hay que ser proactivo y debemos intentar encontrar jugadores que encajen con las piezas que tenemos, que son muchas", dijo. “Debemos estar vivos y analizar todas las opciones que aparecían o puedan aparecer”.

La mentalidad moderna de Sekulic

Tiene plena confianza en Aleksander Sekulic, que fue presentado este miércoles, al que considera" un entrenador con una mentalidad de baloncesto muy moderna, con capacidad para ser cercano al jugador y, a la vez, ser exigente". “Consigue que sus equipos sean proactivos y sepan presionar de la forma adecuada en defensa y que en ataque se busque ser peligroso desde los primeros segundos de posesión y que se ataque el rebote ofensivo”.

Sekulic consigue que sus equipos sean proactivos y sepan presionar de la forma adecuada en defensa y que en ataque se busque ser peligroso desde los primeros segundos de posesión y que se ataque el rebote ofensivo

El conjunto azulgrana ha fichado algunos jugadores sin experiencia en Europa y reconoce que habrá que hacer frente a "un proceso". "Los jugadores que están llegando tienen talento técnico y físico pero necesitan un proceso de adaptación al baloncesto europeo. Necesitamos que la gente trabaje con la mentalidad adecuada".