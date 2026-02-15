¡Histórico Kusturica! El más joven en anotar en ACB con el Barça de basket

Nikola Kusturica hizo historia en el partido entre Barça y BAXI Manresa de este domingo. El canterano serbio, nacido en 2009, se convirtió en el jugador más joven del club en anotar una canasta de ACB. Concretamente, con 16 años, nueve meses y 15 días. La 'perla' blaugrana jugó un gran partido, estuvo presente en pista más de 15 minutos y anotó siete puntos.

Kusturica llegó al Barça en el año 2023. Un jugador polivalente capaz de jugar en dos posiciones exteriores, gracias a su altura de dos metros y dos centímetros. El pasado verano fue el líder de la selección de Serbia en el Eurobasket sub-16, además de ser designado como MVP y promediar 20 puntos, 7,7 rebotes y 3,4 asistencias por encuentro.

Debido a la gran cantidad de lesiones en el Barça de Pascual, el entrenador de Gavà ha apostado ya por el joven, que ha tenido la oportunidad de escribir su nombre en la historia del club. El pasado 12 de octubre, también se convirtió en el debutante más joven del Barça en Liga Endesa (16 años y 162 días) , superando a Eric Vila, que lo había hecho con 16 años y 213 días.

Kusturica, contra el BAXI Manresa / Gorka Urresola Elvira

Durante el pasado curso, el serbio formó parte del cadete blaugrana, con el que alzó el Campeonato de Catalunya y el subcampeonato de España. Un jugador talentoso y, sobre todo, con mucho carácter para atreverse a penetrar y a lanzar desde el exterior. Además, como se pudo ver en el duelo ante BAXI Manresa, tiene una buena capacidad rebotadora. Este domingo acabó con seis capturas.

La buena versión de Kusturica con el primer equipo es una gran noticia para Pascual, que podría contar con él también para la Copa. Ya saltó a pista en el anterior partido de Liga Endesa ante el Bàsquet Girona, pero tan solo lo hizo durante tres minutos y no tuvo la oportunidad de estrenar su casillero anotador.