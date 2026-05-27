Historia de un desencanto: Las claves del adiós de Xavi Pascual del Barça

Tan solo quedaba la confirmación oficial y finalmente se hizo realidad. El Barça anunció que Xavi Pascual dejará el banquillo del equipo de baloncesto cuando termine la temporada y abonará la cláusula de rescisión, superior a los 400.000 euros, para romper de manera precoz un contrato que le vinculaba con la entidad hasta 2028.

La voluntad del técnico de Gavà era esperar a final de temporada para comunicar su futuro. Pero el ruido mediático ha llegado a niveles insostenibles, el parón en el calendario y la espera de la disputa de los últimos partidos también ha propiciado a que no se hable de otra cosa. Para zanjar el tema y que el protagonismo pase a esa lucha por la Liga Endesa, Pascual pondrá punto final a cualquier especulación sobre su futuro. Este jueves, a partir de las 11:30h, el todavía entrenador del Barça atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

La salida de Pascual activa un 'efecto dominó' en el basket azulgrana

A través del comunicado compartido por el club durante la tarde del lunes, el Barça mantiene la cordialidad tras confirmarse una noticia muy dura para la sección y que activa un 'efecto dominó' en el que Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, puede ser el siguiente en abandonar el basket azulgrana. "El Barça le agradece a Pascual el trabajo realizado durante esos meses y le desea mucha suerte en el futuro. Todas las partes se encuentran ahora centradas en el objetivo común de terminar la temporada con el título de la Liga ACB", reza la nota compartida por el club.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

La segunda etapa de Pascual, que regresó al Barça tras la destitución de Joan Peñarroya cuando tan solo se llevaban algunas semanas de competición, habrá durado algo más de medio año. El técnico de Gavà confió en la palabra de Joan Laporta durante las negociaciones para traerlo de nuevo al Palau. Se habló de un primer reconocimiento de la plantilla que se había confeccionado para el presente curso, con el compromiso de que, una vez que se hubiera agitado todo el roster, se apuntalaría el juego interior con la llegada de un pívot. Además, también se apalabró que si el equipo sufría la lesión grave de alguno de sus efectivos más importantes, también se acudiría al mercado. Ni una, ni otra.

Duras palabras de Pascual a lo largo del curso

Esa inacción por parte de la cúpula azulgrana ha sido el principal punto de fricción de Pascual con los mandatarios del club. "Si queremos ganar, todos tienen que querer ganar" o "El Barça es para ganar, no para ir por Europa con medianías" fueron dos de las salidas de tono más duras del entrenador culé. Comentarios que en cualquier otro entrenador hubiesen podido jugar en su contra, pero que lejos de suavizar, elevó hasta el "a final de temporada veremos dónde estaremos y si estaremos", que ya empezó a decantar la balanza sobre una más que probable salida a final de curso.

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado ocho meses / FCB

Todos los caminos apuntan hacia Dubai

Xavi Pascual tendrá este jueves total libertad para referirse a cualquier tema, asunto o situación que no le haya gustado durante esta segunda etapa en el Barça. Pese a esta prematura despedida, en el Barça defienden que la relación entre club y entrenador no es mala, pero que el anuncio de su futuro no se podía dilatar más, y que incluso hubiese sido positivo haber despejado la incógnita antes. Su futuro apunta hacia el Dubai Basket, club con un músculo económico con el que el Barça no puede competir, y que además, tiene previsto 'cubrir de oro' al técnico de Gavà: pasaría a cobrar más de tres millones de euros netos, respecto al 1,2 bruto que percibía en la capital catalana. Pese a ello, la de Emiratos Árabes podría no ser la única opción sobre la mesa de un Pascual que también cuenta con el interés de equipos como el Hapoel Tel Aviv o el Panathinaikos.

Pascual acumula hasta el momento un balance de 36 victorias y 20 derrotas al frente del Barça en esta segunda etapa, con un porcentaje de triunfo cercano al 65%. Tras arrancar como un tiro, con 15 victorias en sus primeros 18 encuentros, el equipo volvió a la irregularidad mostrada a principios de curso, todavía con Joan Peñarroya al frente del equipo. En la Copa, los azulgranas cayeron en semifinales ante Baskonia, mientras que la gran decepción del curso fue la eliminación en el Play-In de la Euroliga a manos del Mónaco: este curso, el equipo no disputó ni los partidos por lograr el pase a la gran Final Four de la Euroliga.

Xavi Pascual, dirigiendo al Barça en un partido / Dani Barbeito

Xevi Pujol gana enteros para sustituir a Navarro

La salida de Pascual del Barça no pilló por sorpresa al vestuario. Los jugadores lo sabían desde hace días, y son los primeros interesados en que todo este revuelo rebaje de intensidad para centrarse en la Liga Endesa. Ahora tocará encontrar a su sustituto, pero ante la salida de Navarro, dicha búsqueda podría ser llevada a cabo por Xevi Pujol, actual responsable de la secretaría técnica de Baskonia y que gana enteros para llegar al Barça.