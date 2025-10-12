El Hiopos Lleida sorprende al Barça en un partido frenético

El Barça no supo contener el juego frenético que impuso el Hiopos Lleida, que acabó llevándose el duelo en el Palau (86-91) y con un Barça que no estuvo acertado en los minutos finales. La dupla de Batemon y Agada hizo mucho daño a un Barça que volvía a encajar demasiados puntos y sin la inspiración ofensiva necesaria que sí tuvo ante el Valencia.

FCB-LLEI Liga Endesa FCB 86 91 LLEI Alineaciones Barça, 86 (21+22+22+21): Satoransky (8), Brizuela (10), Cale (4), Shengelia (20), Vesely (0)- cinco inicial-, Punter (14), Marcos (3), Willy (10), Fall (2), Clyburn (7), Kusturica (0) y Parra (8). Hiopos Lleida, 91 (25+23+15+28): Walden (3), Paulí (4), Zoriks (10), Krutwig (4), Ejim (10) - cinco inicial-, Batemon (14), Agada (18), Goloman (10), Diagne (2), Sanz (9), Jiménez (7).

Buen arranque del Hiopos Lleida (0-4) ante los primeros errores en el tiro de los blaugrana, y con Joan Peñarroya dando descanso de inicio a Clyburn y Punter, que tuvieron muchos minutos de acción en la victoria ante Valencia Basket. Los de Gerard Encuentra, dando mucho ritmo al juego, se iban con un sorprendente 0-7 tras triple de Paulí, jaleados los ilerdenses por un buen grupo de aficionados en el Palau.

Brizuela abría la anotación bluagrana con su primer triple y dos recuperaciones en defensa lograban igualar de un plumazo el electronico (7-7) y Shengelia también anotaba su primera canasta y poner al Barça por delante tras cinco pérdidas visitantes. Juani Marcos también aportaba con su primer triple y con un parcial de 12-0 para el Barça, Encuentra se veía obligado a parar la racha del Barça que ya carburaba a pleno ritmo (12-7).

Lleida reaccionaba con los cambios de Encuentra (12-16) con un parcial de 0-9. El griterío de la afición ilerdense apagaba al Palau, y Peñarroya, visiblemente molesto por los últimos minutos de su equipo, se veía obligado a parar el encuentro.

Brizuela, en una acción en la primera mitad ante el Hiopos Lleida / VALENTI ENRICH

Clyburn y Punter, al rescate

El técnico metía en pista a Clyburn y Punter para reactivar el ataque (14-17) aunque Lleida resolvía bien en los uno contra uno. Una técnica a Gerard Encuentra, permitía al Barça igualar el partido con tiros libres de Fall (19-19) pero Jiménez devolvía el golpe con un triple y Lleida plantaba cara al final del primer cuarto con otro tiple de Agada, el más destacado visitante, con nueve puntos (21-25). Excesiva anotación visitante.

El duelo seguía a un ritmo endiablado que beneficiaba a los ilerdenses, con dominio claro (24-31). Willy perdía dos balones tontos y se iba al banco rápidamente. Y es que la pegajosa e intensa defensa visitante no permitía ataques claros blaugrana que veía como la diferencia visitante crecía tras un dos más uno de Zoriks (25-34).

La defensa del Barça no fue buena en la primera mitad permitiendo 48 puntos al Hipos Lleida / VALENTI ENRICH

Peñarroya no encontaba soluciones al ritmo visitante, que desbordaba a los blaugrana y con una máxima de 11 (25-36). Willy, desacertado, cometía falta en ataque y Peñarroya tenía que parar el duelo, pero la sangría continuaba (25-38), la máxima para los visitantes.

Kusturica, el más joven azulgrana en ACB

El técnico daba la entrada al joven Kusturica, el debutante más joven del Barça en la Liga Endesa, y un triple de Punter daba aire a los blaugrana (28-38). Los azulgrana recortaban a base de triples (31-40) aunque necesitaban más defensa.

La numerosa afición del Hiopos Lleida se lo pasó en grande en el Palau / VALENTI ENRICH

Lleida no le perdía la cara al duelo a pesar de la intensidad del Barça, con Punter tomando el mando ofensivo (35-42) y Encuentra, viendo la reacción local, decidió para el partido ante el ritmo blaugrana. Shegelia, muy activo, se añadía al ataque con un dos más uno y acercaba al Barça (40-44). Lleida, en una buena primera mitad, se iba al descanso por delante (43-48) y mucho trabajo para el Barça en la segunda parte.

Con Jan Vesely fuera de acción al descanso después de recibir una contusión en la pierna, un triple de Satoransky tras pasar por el vestuario acercaba al Barça (49-51) que ya defendía con mayor intensidad. Una técnica a Joan Peñarroya, permitia a Lleida mantenerse al frente aunque el duelo estaba mucho más igualado por la defensa blaugrana (51-55), sin duda, gran noticia para los blaugrana, que debían frenar el ritmo visitante.

Despierta el Palau

Con la ayuda de Kevin Punter el Barça volvió a meterse en el partido / VALENTI ENRICH

El Palau despertó, por fin, con el Barça imponiendo su juego, y con la decisión de Peñarroya de poner a Clyburn sobre Agada (56-57) y respondía el estadounidense en ataque con un triple que le daba la vuelta al marcador después de muchos minutos por detrás (59-57) y obligaba a Encuentra a parar el duelo.

El partido volvía a coger mucha velocidad, algo que le había funcionado bien al Hiopos que no le perdía la cara al duelo (63-63). Un tapón final de Juani Marcos dejaba al Barça por delante a 10 minutos del final (65-63).

Encuentra, expulsado

El técnico del Hiopos Lleida fue expulsado antes del inicio del cuarto periodo pero su equipo aguantó para llevarse el triunfo / VALENTI ENRICH

Gerard Encuentra recibía la segunda falta técnica antes de iniciar el cuarto final y dejaba al Lleida sin su entrenador principal en una decisión de los colegiados que cogió todo el mundo por sorpresa. Aunque no arrugó al Hiopos que le daba la vuelta con un parcial de 0-5 ante el delirio de su afición (65-68) y Peñarroya tuvo que parar el duelo.

El técnico puso a su equipo estelar, consciente que se jugaba la victoria, y lograba ponerse por delante, de nuevo, con buena defensa y rápidos contraataques (79-77). Aunque el partido seguía en un pañuelo con triple de Baetmon (80-82) y nadie cedía (82-84). Brizuela fallaba el triple y Diagne situaba el +4 para Lleida que veía más cerca el triunfo (82-86) a 1:21 del final.

Triunfo histórico del Hiopos Lleida en el Palau, en el primer encuentro en la pista azulgrana de la nueva temporada ACB / VALENTI ENRICH

Brizuela fallaba de nuevo como base y Punter acercaba al Barça (84-86) pero Hiopos Lleida no cedió y se llevó un triunfo histórico en el Palau (86-91) ahora, con tres partidos como visitante por delante.