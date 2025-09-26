En Directo
BALONCESTO
Hiopos Lleida - Barça en directo: Pretemporada de baloncesto hoy en vivo
Sigue en directo el último partido de pretemporada del Barça de baloncesto
Xavi Turu
Sigue minuto a minuto el Hiopos Lleida - Barça de pretemporada
Último partido de pretemporada para los de Peñarroya
El Barça de baloncesto afronta en menos de quince minutos el último encuentro de esta pretemporada. El equipo azulgrana mira ya de reojo la competición regular y la europea. Después de quedar eliminados de la Lliga Catalana, los de Peñarroya tiene que pasar página cuanto antes y centrarse en el próximo partido oficial que será la semana que viene en el primer encuentro de Euroliga ante el Hapoel.
Hiopos Lleida - Barça
El equipo azulgrana realizando los últimos preparativos antes de que comience el encuentro.
Las bajas para el Barça
Los de Peñarroya no podrán contar con Will Clyburn ni con Joel Parra. El primero por unas molestias musculares en su muslo derecho y el segundo por unas molestias tendinosas en al parte alta de los isquiotibiales del muslo derecho.
Las bajas del Hiopos Lleida
El equipo local presenta las bajas para este partido de Cameron Krutwig, por un cuadro vírico y de James Batemon, por un control de cargas tal y como anuncian desde el club de la Terra Ferma.
¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!
Empezamos la retransmisión de este partido amistoso de baloncesto entre el Hiopos Lleida y el Barça que se jugará en Barris Nord a las 20 horas y que corresponde al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Optics.
