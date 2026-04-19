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Hiopos Lleida - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 27ª jornada entre Hiopos Lleida y Barça

Will Clyburn tiró del Barça en ataque en la primera mitad

Will Clyburn tiró del Barça en ataque en la primera mitad / FCB

Xavi Turu

Hiopos Lleida y Barça se enfrentan en el Barris Nord en la 27ª jornada de la Liga Endesa.

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