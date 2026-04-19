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Baloncesto
Hiopos Lleida - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 27ª jornada entre Hiopos Lleida y Barça
Xavi Turu
Hiopos Lleida y Barça se enfrentan en el Barris Nord en la 27ª jornada de la Liga Endesa.
3r cuarto | 2' | 63-57
Vesely anota de dos desde media distancia.
3r cuarto | 2' | 63-55
¡¡Triiiiiple de Hiopos Lleida!! El Barça fuera del partido en estos momentos.
3r cuarto | 3' | 60-55
Shengelia fuerza la falta personal y se va a la línea de tiros libres el georgiano: anota tan solo un lanzamiento.
3r cuarto | 4' | 60-54
El partido ha vuelto al guion del primer cuarto con un dominio total de los locales y una desconexión azulgrana. Xavi Pascual pide tiempo muerto.
3r cuarto | 4' | 57-54
Otro 2+1 para Hiopos Lleida. Paulí hace de las suyas, anota de dos y se va a la línea de tiros libres para anotar el adicional.
3r cuarto | 4' | 54-54
Intercambio de canastas en este tramo de partido, muchos triples y juego bonito y con intensidad para el espectador.
3r cuarto | 6' | 51-49
Jugadón de Paulí con un parcial para los locales de 10-0 en este tercer cuarto.
3r cuarto | 7' | 49-49
Falta de Norris y de nuevo tiros libres para Lleida: anota solo uno y empata el partido.
3r cuarto | 7' | 48-49
¡¡Triiiiiple de Ejim!!
3r cuarto | 8' | 45-49
Vuelve a subir el ritmo de juego Hiopos Lleida, que suma dos puntos más desde la línea de tiros libres.
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