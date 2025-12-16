Hifi, el fichaje deseado que amenaza al Barça de Xavi Pascual

El Barça de Xavi Pascual está encandilando a todos sus aficionados con el cambio de rumbo que ha protagonizado el equipo desde la llegada del técnico. Más allá de los resultados (que están siendo muy positivos), lo mejor es la sensación de solidez, especialmente defensiva, que transmite el equipo. Desmontando el mantra de que en la plantilla no hay jugadores que sean capaces de defender a buen nivel, Pascual ha conseguido que el Barça haya rebajado muchísimo los puntos concedidos por partido, si tenemos en cuenta los guarismos del primer tramo de temporada.

Nadir Hifi es el líder absoluto del París Basketball / EFE

Sin embargo, el conjunto azulgrana afronta este martes (21 h) un nuevo examen, ante uno de los equipos más particulares de la Euroliga. Se trata del París Basketball de Francesco Tabellini. El italiano tomó las riendas del equipo este pasado verano, tras la marcha de Tiago Splitter a la NBA. A pesar del cambio en el banquillo, la filosofía de correr y jugar a muchas posesiones se mantiene intacta. Los parisinos, más allá de a su técnico, también perdieron a un bloque de jugadores que, ante sus grandes actuaciones del pasado curso, deslumbraron a media Europa. Sin duda, la pérdida más sensible fue T.J. Shorts, que tras ser uno de los jugadores más valorados de la última edición de la Euroliga, fichó por el Panathinaikos de Ergin Ataman.

Nadir Hifi decidió apostar por su continuidad

A pesar de la desbandada provocada por la marcha de grandes nombres como Shorts, Jantunen, Lo o Tyson Ward, entre otros, no todo fueron malas noticias para el cuadro francés. Nadir Hifi fue una de las grandes revelaciones de la pasada temporada, y a pesar de tener muchos pretendientes, tomó la valiente decisión de seguir en París. El francés, que disputó el pasado Eurobasket con su selección, está siendo uno de los grandes atractivos del presente curso en la Euroliga, y ha dejado de ser una revelación para convertirse en toda una realidad.

Es el máximo anotador en lo que va de temporada, y el único jugador que supera los 20 puntos por partido (20,9). También lidera a su equipo en minutos (23:02), robos (1,5), faltas recibidas (5,6) y valoración (18,4).

Anterior objeto de deseo del Barça

El pasado verano, Hifi despertó el interés de muchos equipos de la Euroliga, entre ellos el Barça. Sin embargo, en las oficinas azulgranas acabaron apostando por otros fichajes. Una de las grandes características de Hifi es su capacidad para poder alternar las posiciones de base y escolta. Con Splitter jugó más minutos como '2', pero esta temporada se está desempeñando en la posición de '1', ante la falta de un jugador más director, también limitado por su baja estatura (185 centímetros). Acaba contrato el próximo verano, así que será sin duda uno de los 'caramelos' en el próximo mercado de Euroliga.

Los de Xavi Pascual deberán preparar un entramado defensivo que sea suficiente para frenar a un equipo totalmente desacomplejado y caracterizado por su valentía, anarquía y descaro.