Heurtel responde a Laporta: "¿Que negocié con el Madrid?"

Thomas Heurtel vivió su puesta de largo con Leyma Coruña. El base francés fue presentado con el conjunto gallego, con el que ha firmado hasta final de temporada con una cláusula de salida hacia equipos Euroliga, una vez truncado su regreso al Barça.

Todo parecía indicar que el jugador francés recalaría en el club azulgrana, una vez se dio luz verde desde la secretaría técnica de la sección de basket azulgrana para su vuelta. El jugador viajó junto a su familia a la capital catalana, pero viendo el revuelo que se formó en la afición azulgrana, Joan Laporta detuvo el fichaje mientras Heurtel volaba hacia Barcelona.

Las palabras de Laporta

Un asunto que el presidente del Barça repasó mínimamente en su comparecencia ante los medios de comunicación de este martes, pero con el que fue treméndamente tajante: "¿Un jugador que negociaba con el Madrid cuando estaba en el Barça y se fue como se fue...? No le quiero dar bola al tema... ¿De verdad Heurtel es el gran problema del Barça? ¿Heurtel?", comentó.

Thomas Heurtel, a su llegada al Aerport Barcelona-El Prat / @daniaguila12

Una respuesta por la que se le preguntó al base galo en A Coruña, y que Heurtel comentó también de manera breve: "(La negociación) no fue así. No fue así, pero no creo que la pregunta venga a cuento ahora. No es necesario, creo", comentó el director de juego galo.

Heurtel ha rechazado a Maccabi

Un Heurtel que también desveló que rechazó una propuesta reciente de Maccabi para jugar en la Euroliga, y también explicó que le sedujo para acabar firmando por el conjunto gallego.

"Obviamente, había otros equipos de ACB y Europa que me han hecho ofertas, pero hemos preferido esta y agradezco públicamente al club las disposiciones que me han puesto desde el primer día para llegar aquí".

Heurtel podría debutar con el colista de la Liga Endesa este próximo sábado 18 a las 18h (CET) en el partido que mide a Leyma Coruña y UCAM Murcia.