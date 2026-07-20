No hay vuelta atrás con Moses Wright

El Barça tiene cerrado dos tercios de la plantilla de la próxima temporada. Diez de los 14 o 15 jugadores que tendrá a su disposición Aleksander Sekulic durante la siguiente campaña ya están anunciados. Es el caso de las cinco incorporaciones anunciadas hasta la fecha (Justin Robinson, Umoja Gibson, Agus Ubal, Olivier Nkamhoua y Josh Nebo), y los cinco jugadores con contrato (Juan Núñez, Kevin Punter, Darío Brizuela, Joel Parra y 'Toko' Shengelia) que sobrevivieron a la 'purga' de semanas atrás.

Las cartas del Barça para convencer a Shengelia

Sigue existiendo la duda con el ala-pívot georgiano y su futuro. El Barça le ofrece una ampliación de contrato hasta 2029 con las tres campañas garantizadas. Su continuidad es una prioridad para la secretaría técnica de la sección, y así se lo han comunicado con esa propuesta a un jugador que el próximo 5 de octubre cumplirá 35 años. Ahora bien, Shengelia sigue sin deshojar la margarita, y con ofertas potentes de otros equipos aspirantes a la Euroliga, el '23' azulgrana todavía no tiene claro si seguirá en la capital catalana más allá de este verano.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Así va le negociación por Balcerowski

En cuanto a Olek Balcerowski, la operación para incorporar al tercer pívot del equipo pasa por horas calientes. La negociación entre Barça y Unicaja está viva, con un conjunto malagueño dispuesto a facilitar su salida, y con el azulgrana interesado en el jugador como una oportunidad de mercado (pívot, 25 años y cupo), pero sin estar dispuesto a pagar su cláusula de liberación. Una cifra que se encuentra en torno a los 700.000 euros.

Si Stanley Umude, Tyrese Martin y Balcerowski acaban firmando por el Barça, al conjunto azulgrana tan solo le quedará acometer el fichaje del gran pívot que debe ser una pieza estructural en el Barça 26/27 de Sekulic. En 'SPORT' venimos contando en los últimos días que la sección cuenta con un margen económico significativo para acometer la operación. Por lo tanto, le toca mover ficha a la secretaría técnica para traer a un '5' que encaje en el equipo y que convenza a una afición que echa de menos a estrellas en un mercado de fichajes con tantos movimientos como el que está protagonizando el Barça.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

El que seguro que no vestirá la elástica azulgrana la próxima temporada será Moses Wright. El pívot estadounidense apuntaba a ser una de las grandes referencias del equipo la siguiente campaña después de haberse consolidado en el Zalgiris Kaunas como uno de los mejores '5' de todo el continente. El acuerdo con Wright estaba cerrado desde hace meses con un salario que le convertía en un fichaje ganga.

Pero todo cambió ante la incertidumbre que rodea a la sección estas últimas semanas, y que oficialmente, todavía no se ha disipado. La llegada de Xevi Pujol al Barça no se producirá hasta principios de agosto, momento en el que se cumplen los dos meses de preaviso que el dirigente manresano le dio a Baskonia para romper su contrato. El fichaje de Sekulic como sustituto de Pascual todavía no se ha anunciado, pese a que está todo cerrado para su desembarco en el Palau.

Moses Wright, en el Fenerbahçe - Zalgiris de la pasada jornada de Euroliga / Euroleague

Wright, atado por el Olimpia Milano

Las dudas de Wright con el proyecto del Barça y el hecho de haber incorporado a su contrato una cláusula liberatoria para poderlo romper incluso antes de que inicie su primera temporada harán que el estadounidense no termine mudándose a Barcelona. El club azulgrana tiene que pagar unos 80.000 euros a Zalgiris que ya estaban pactados cuando se daba por hecha su llegada al Palau. En la sección azulgrana afirman a 'SPORT' que Wright tenía un año más de contrato con el club lituano, de ahí ese pago.

Una vez que se realice ese pago, el Barça recibirá al instante los 900.000 euros que abonará Olimpia Milano para hacerse con el talentoso pívot. Los italianos aspiran a convertir a Wright en uno de los '5' mejor pagados del viejo continente. Pese a que todavía no se ha anunciado el acuerdo entre Wright y Olimpia Milano, el entorno más cercano al jugador confirmó a este diario que ya está firmado. Por lo tanto, asunto pasado para un Barça que sigue rastreando el mercado en busca de la mejor opción para su posición de '5'.