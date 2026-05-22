Ya hay fecha para el definitivo encuentro entre Xavi Pascual y Laporta

La decisión definitiva sobre la continuidad de Xavi Pascual entra en su recta final. Tras unas últimas semanas en las que todo parecía indicar que el Barça no sería capaz de retener al técnico, Laporta ha decidido tomar las riendas de las negociaciones y buscar su continuidad para la próxima campaña. “Es un entrenador top. Tenemos una relación muy potente. Vino para sacarnos de una encrucijada y ahora el primer motivado para ganar la Liga es él. Ya veremos. Hablaremos al final”, aseguraba esta mañana el presidente del Barça en la Koeman Cup.

Laporta, por lo tanto, no descarta la continuidad del técnico de Gavà, algo que da esperanzas de poder ver la próxima temporada a Xavi Pascual en el banquillo culé.

Xavi Pascual no seguirá la próxima temporada en el Barça / FCB

Una fecha clave

Según ha podido saber SPORT, Xavi Pascual no ha cerrado aún ningún acuerdo con Dubai Basket. Además, el encuentro con Laporta está programado para principios de la semana que viene, una vez el presidente vuelva de Oslo, donde este fin de semana el equipo femenino se juega la final de la Champions ante el OL Lyonnes, el próximo sábado a las 18:00h.

Laporta no lo tendrá fácil. Las condiciones que Dubái plantea a Xavi Pascual para intentar persuadirlo son un gran salario y un presupuesto casi ilimitado, tal y como ha podido saber SPORT. En caso de que el encuentro entre las dos partes no sea el esperado, supondría un adiós casi definitivo para un Xavi Pascual que, a día de hoy, tiene un pie y medio fuera del Barça, y convencerlo de que se quede será complicado. Esto podría suponer también un cambio en la planificación deportiva para la próxima temporada.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Álex Cámara

La voluntad de Laporta

En estas negociaciones es clave también el papel de Joan Laporta. El presidente azulgrana espera convencer a Pascual, por quien se hizo una gran apuesta como técnico de futuro a inicio de temporada tras el adiós de Joan Peñarroya. El paso de intentar el fichaje de Mike James ha sido un primer acercamiento entre junta directiva y entrenador, pese a que, a día de hoy, el técnico de Gavà tiene clara su decisión de no seguir la próxima temporada en el Barça.

Además, Pascual se pronunció hace unos días sobre su futuro, dejándolo más en el aire que nunca: “No puedo controlar los rumores que salgan, no voy a comentar nada sobre eso. Hablaremos al final de temporada, como ya dije hace unas semanas. Se han hablado de muchísimas cosas diferentes. Ahora estoy centrado en esta temporada y luego ya se verá. Nada más sobre ese tema”.

Noticias relacionadas

La reunión entre Laporta y Xavi Pascual la semana que viene apunta a ser definitiva. La voluntad de las dos partes es clara. Laporta buscará convencer a Pascual de que siga, pese a que, a día de hoy, parece muy difícil.