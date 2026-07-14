Ya hay fecha para el aterrizaje (gratis) del nuevo general mánager, Xevi Pujol

La dirección deportiva del basket blaugrana lleva semanas trabajando en las nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada, aunque con una gran anomalía que el Barça ha tenido que asumir ante los revolucionarios cambios que llegan a la sección.

Mario Bruno Fernández y el director general de las secciones, Xavi O’Callahgan han cogido el mando de las negociaciones de los fichajes anunciados y los que están por llegar sin la figura principal que debe dirigir el proyecto deportivo, Xevi Pujol.

Con la figura completamente aparcada de Juan Carlos Navarro como director deportivo -al que todavía no han definido sus nuevas funciones dentro del club-, el Barça eligió en su momento a Xevi Pujol para dirigir el proyecto del basket blaugrana.

A la espera de salir de Vitoria

Con contrato en vigor con el Kosner Baskonia, el conjunto vitoriano le ha hecho la vida imposible para poder desligarse de su contrato al que apelan en Vitoria para sonsacarle dinero al Barça para liberarlo de su contrato. Aunque el jugador, acogiéndose a sus derechos laborales, comunicó a principio de junio que iba a dejar Vitoria par irse al Barça y por lo tanto notificaba los dos meses preceptivos que dice la ley para salir del Baskonia.

Xevi Pujol afrontará el reto más importante de su carrera a los mandos de la sección blaugrana / Baskonia

Desde ese momento, el presidente del club, Josean Querejeta le ha puesto a Pujol todos los impedimentos del mundo a pesar del interés del Barça de conseguir sus servicios lo antes posible y por lo que estaba dispuesto a pagar.

Ante esa situación, a Pujol no le ha quedado más remedio que esperar su oportunidad legal de salir de Vitoria que si no sucede nada extraordinario, lo hará de forma totalmente libre el próximo tres de agosto y ya podrá incorporarse a la disciplina blaugrana.

Baskonia podría pleitear

El Barça tiene la conciencia tranquila y después del poco deseo de negociar del Baskonia, ha preferido no entrar en ninguna ‘guerra’ más tras el intento fallido de fichar al entrenador, Paolo Galbiati, y la salida de Cabarrot al Madrid, facilitada por el Baskonia, que no lo quería ver de blaugrana.

Querejeta se ha mostrado implacable a la hora de negociar con el Barça aunque no podrá evitar su salida en agosto / EL CORREO

Pujol aterrizará finalmente en el Barça a principio de agosto, aunque el club no descarta que todo el tema de su salida acabe en los juzgados con el cuadro vitoriano denunciando al club esgrimiendo que el director técnico ya estaba trabajando para la sección blaugrana antes de salir de Vitoria, como ya apuntó en una entrevista reciente Josean Querereta.

“Tengo el convencimiento absoluto de que Xevi Pujol ya trabaja para el Barça”, dijo Querejeta en una entrevista en el diario El Correo. “No esperaba que actuara de esta forma. Pensaba que habíamos contratado a alguien para que hiciera un trabajo aquí. Luego él ha considerado que prefiere otro club, y no podemos hacer nada más que defender nuestros intereses”, apuntaba el presidente.

Les guste o no a Baskonia, Pujol ya podrá ejercer el trabajo que le pide el Barça aunque haya tenido que delegar muchas semanas de trabajo a Mario Bruno Fernández, que seguirá a su lado en la dirección deportiva, y un Xavi O’Callaghan que se ha puesto el mono de trabajo para cerrar felizmente algunas operaciones y también fallar otras, para hacer la mejor plantilla posible del Barça de cara a la próxima campaña.