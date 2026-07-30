¿Hay 'caso Kevin Punter' en el Barça?

No se recuerda un verano igual en el Barça de basket, como mínimo, en este siglo. La limpieza llevada a cabo en el vestuario ha sido prácticamente completa, con cambios tanto en el banquillo como en dos terceras partes de la plantilla. A día de hoy, Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra y Kevin Punter son los únicos supervivientes del pasado curso, ya que en las próximas horas debe hacerse oficial la salida de Tornike Shengelia hacia Dubai para reencontrarse con Xavi Pascual.

El ala-pívot georgiano pagará una cláusula cercana al millón de euros para abandonar la disciplina azulgrana tan solo un año después de su aterrizaje en el Palau. Un adiós inesperado por un Barça que le ofreció una renovación hasta 2029, con los tres años de contrato garantizados, y que puso toda la carne en el asador para retener a un pilar fundamental del equipo. En el club azulgrana están tranquilos con todos los esfuerzos hechos para tratar de retener a Shengelia, pero el georgiano apuesta por seguir su carrera en Emiratos Árabes, dónde ve más opciones de ganar la Euroliga. Un objetivo que se marca como prioritario ahora, cerca de cumplir 35 años, y no campañas atrás, cuando en la Virtus de Bolonia, soñar con el cetro continental era algo más que una utopía.

Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Esperando la salida de Shengelia

La salida de Shengelia del Barça era un secreto a voces y tan solo falta el anuncio oficial de su desvinculación. Con su adiós, la carpeta de bajas quedaba, a priori, cerrada. Pero en un verano en el que las operaciones se multiplican en los despachos del conjunto azulgrana, dar por hecho cualquier asunto es cometer una temeridad. En este sentido, el futuro de Punter en el Barça podría no estar tan claro como parece.

La incertidumbre semanas atrás que rodeaba a la sección azulgrana fue decisiva para que Shengelia hiciese las maletas. Pero a Punter, el hecho de desconocer quién sería su futuro entrenador tras la salida de Pascual, y quién iba a ser el sustituto de Juan Carlos Navarro al cargo de la sección, tampoco le sentó excesivamente bien. El escolta mostró su descontento y sus dudas al club azulgrana, pero en el Barça existía, y a día de hoy, existe tranquilidad con que el del Bronx cumpla un contrato que le vincula al equipo hasta 2028. Además, en el que será su tercera campaña en el Palau, Punter aspira a tener una de las fichas más altas de la plantilla. Algo que, en caso de una posible salida, obligaría al equipo interesado a acometer un importante gasto económico por uno de los mejores exteriores del continente, pero que en sus dos años de azulgrana no ha podido liderar al Barça a lograr ningún título, ni a una clasificación para la Final Four de la Euroliga.

Xavi Pascual y Kevin Punter, en un entrenamiento del Barça / Valentí Enrich

¿Reencuentro 'Toko' - 'KP' en Dubai?

En las últimas horas, el comunicador Matteo Andreani 'agitó' las redes sociales publicando una fotografía en la que Shengelia y Punter aparecían juntos, dejando entrever un posible reencuentro de ambos en Dubai la próxima temporada. La salida de Punter hacia Emiratos sería una estocada para el proyecto azulgrana por las fechas en las que se produciría: encontrar a un escolta americano anotador es una tarea relativamente sencilla, pero 'KP' cuenta con pasaporte serbio, y las dos fichas de extracomunitarios pertenecen a Justin Robinson y a Tyrese Martin. La valoración del hecho de que Pascual se pudiese llevar a Dubai al '2' y al '4' titulares en el Barça ya queda a gusto del lector.

Las posturas de los clubes

A día de hoy, fuentes cercanas del Dubai Basket desmienten rotundamente a 'SPORT' que Punter sea un objetivo de cara a la próxima campaña. En el vigente campeón de la Liga Adriática rastrean el mercado de directores de juego. En la posición de '2' mantienen a perfiles como Klemen Prepelic, un Dzanan Musa que también puede ocupar dicha demarcación, al igual que Elie Okobo, y un Davion Mintz que llega procedente del Wurzburg después de haber sido uno de los escoltas más destacados de la Bundesliga y de la FIBA BCL.

Por su parte, en el Barça no han recibido ninguna comunicación, ni por parte del jugador ni de sus agentes, de que quiera abonar su cláusula para marcharse, ya sea al Dubai o a cualquier otro equipo. Un Punter que se encuentra en Nueva York disfrutando de las vacaciones, y que días atrás vivió un momento emotivo: fue incluido en el Salón de la Fama de su instituto.

Kevin Punter, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Quedará por ver como avanza la situación. La secretaría técnica azulgrana sigue centrando todos sus esfuerzos en incorporar a ese pívot diferencial. Una operación que sigue avanzando, pero a la que todavía le quedan varios pasos para dejar prácticamente encarrilada. Olivier Nkamhoua y Tosan Evbuomwan son los '4' de Aleksander Sekulic para la próxima campaña, aunque no se descarta incorporar a otro ala-pívot si queda dinero en caja. Todos los focos apuntan hacia el juego interior, pero un cambio de maniobra de Punter puede volver a alterar la planificación en los despachos.