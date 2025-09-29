Hapoel Tel Aviv - Barça: horario y dónde ver por TV el partido de Euroliga

Hapoel Tel Aviv y Barça se enfrentan este martes 30 de septiembre en la jornada inaugural de la Euroliga. El conjunto azulgrana busca arrancar con buen pie su andadura europea, y para ello deberá superar al vigente campeón de la Eurocup.

Un partido que se jugará en Bulgaria y no en territorio israelí por razones de seguridad. La Euroliga ha decidido no excluir a los equipos israelíes pese al conflicto bélico que está teniendo lugar en Palestina, de manera que el Maccabi Tel Aviv jugará un año más sus partidos europeos como local en Belgrado, mientras que el Hapoel los disputará en el Arena 8888 de Sofía.

Regreso a la competición europea

El Barça regresa a la Euroliga con la espina clavada de lo que ocurrió el curso pasado. El conjunto azulgrana se despidió de la competición en el quinto y definitivo partido del playoff de cuartos de final ante el Mónaco, con aquella acción errada por Kevin Punter que hubiese mandado al equipo a la Final Four de Abu Dabi.

Este curso, el camino hacia Atenas (sede de la F4 en 2026) se anticipa todavía más complicado por la entrada de los 'nuevos ricos' a la competición. Será la campaña en la que el Dubai Basketball participe en la máxima competición continental, mientras que el Hapoel, rival de los azulgranas este martes, tampoco ha tenido problemas para sacar a relucir la chequera este verano.

Micic, la gran estrella de Hapoel

De hecho, en datos aportados por el portal Eurohoops, el conjunto israelí tiene en sus filas al jugador mejor pagado de la competición. Se trata de un Vasilije Micic al que han convencido para que cierre su etapa en la NBA y regrese al viejo continente. Más allá de un proyecto deportivo interesante, el exterior serbio se ha asegurado más de cinco millones de euros netos por temporada que hacen que la preocupación por la guerra decrezca.

Vasilije Micic es la gran estrella de Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

En cuanto al Barça, será el primer partido europeo en el que se verá en acción a las nuevas incorporaciones. Miles Norris, Juani Marcos y Myles Cale todavía no saben lo que es jugar en Euroliga, mientras que Tornike Shengelia y Will Clyburn han escrito páginas doradas en la historia de la competición, y han desembarcado en la capital catalana para unirse a un proyecto que busca seguir siendo competitivo en Europa.

Joan Peñarroya, junto a Kevin Punter / FCB

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE HAPOEL TEL AVIV

El partido entre Hapoel Tel Aviv y Barça de la 1ª jornada de la Euroliga se disputa en el Arena 8888 Sofía este martes 30 de septiembre a partir de las 18 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de Euroliga entre Hapoel Tel Aviv y Barça correspondiente a la 1ª jornada se podrá seguir por televisión en Movistar, a través del canal Movistar Deportes (dial 63).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.